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Новостройки группы «Аквилон» - в ТОПе жилых комплексов России

Подведены итоги самой масштабной в России премии в области жилищного строительства - Ежегодного градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК».

 

Определение финалистов премии «ТОП ЖК» в этом году осуществлялось по 189 номинациям. Победители конкурса были определены по итогам рассмотрения 1155 проектов 772 застройщиков из 74 регионов РФ.

Новостройки группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске стали победителями в трех номинациях.

В номинации «Лучшие новостройки в регионах по версии премии «ТОП ЖК»» победителем признан первый в регионе жилой комплекс эко-класса «Green Park», возводимый группой «Аквилон» в Архангельске. 1-я очередь ЖК и паркинг уже сданы в эксплуатацию, сейчас завершается строительство 2-й очереди, сдача в эксплуатацию которой, запланирована 4-й квартал текущего года.

В номинации «Доступное жилье» лучшим стал ЖК «Nordica», строительство которого ведется в Северодвинске. Это первый проект в регионе, выполненный известным финским архитектором Юкка Тикканеном. Ввод в строй 1-й очереди намечен на 3-й квартал текущего года, 2-й очереди – на 3-й квартал следующего года.

В номинации «Малоэтажный жилой комплекс» лидером стал ЖК бизнес-класса «DVINA HOUSE», возводимый на набережной Северной Двины в столице Поморья. Срок сдачи комплекса – 3-й квартал 2021 года.

Заседание жюри премии «ТОП ЖК» должно было состояться еще 30 марта, а объявление победителей - 1 апреля в рамках VI Всероссийского совещания по развитию жилищного строительства, в котором планировалось участие всей элиты российского строительного сообщества. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы в это расписание.

В результате организаторы конкурса разработали и успешно использовали специальное программное обеспечение, которое позволило более 400 экспертам из 52 регионов России удаленно поставить свои профессиональные оценки номинантам, а членам жюри - принять их и учесть при определении победителей и призеров. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 17 группам параметров, в числе которых - транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура, дворовые пространства и многое другое. Большинство параметров для оценки жилых комплексов предусмотрены Стандартом комплексного развития территорий, разработанным Минстроем России и ДОМ.РФ.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

     

20 май 09:44 | : Экономика

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