Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске начали производить животворное желе

Архангельский водорослевый комбинат разработал и запустил уникальное желе Альгигеля, сделанное на основе водорослей.

Отметим, что до сегодняшнего дня, альгинаты воспринимались, как сорбент. Но,  по словам сотрудников комбината  – новый продукт поможет улучшить общее самочувствие и даже укрепить иммунитет, особенно сейчас, когда идет борьба с опасным вирусом.

Каким образом альгинаты влияют на укрепление иммунной системы организма,  мы спросили у кандидата медицинских наук, заведующего эндокринологическим центром 1 городской больницы, врача эндокринолога - Зои Бахтиной.

«Во время эпидемии респираторных инфекций важно помнить, что около 70% иммунитета находится в кишечнике! Поэтому нормализовав работу желудочно-кишечного тракта, мы надежно защищаем себя от вирусных атак. Альгинаты, входящие в состав ламинарии – природные сорбенты, безопасно очищающие кишечник и выводящие из организма токсичные компоненты – продукты обмена веществ, свободные радикалы, тяжелые металлы и радионуклиды, которые нагружают нашу иммунную систему и мешают ей эффективно бороться с вирусами.»

Кроме того,  желе «Альгигель» можно считать диетическим продуктом, так как подсластителем выступает маннит из морских бурых водорослей, не требующий для его усвоения выделения организмом инсулина, а сок северных ягод позволил сделать продукт вкусным и применимым для всей семьи, включая детей.

Рекомендации по применению: употреблять внутрь 3 раза в день по 1-2 столовой ложке, или как полезный вкусный десерт.

На сегодняшний день доступны четыре вкуса желе АЛЬГИГЕЛЬ: со вкусом яблока, со вкусом черники, со вкусом брусники и  со вкусом клюквы.

Приобрести его можно во всех розничных магазинах АВК, а также оформив доставку в официальном интернет магазине Vodoroslionline.ru.

20 май 08:42 | : Экономика

Главные новости


Как плотник депутатом стал. «Старожил» АрхГорДумы Вячеслав Широкий
Заниматься внутренней политикой в регионе будет лично Александр Цыбульский
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (163)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20