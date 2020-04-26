В Архангельске начали производить животворное желе

Архангельский водорослевый комбинат разработал и запустил уникальное желе Альгигеля, сделанное на основе водорослей.
Отметим, что до сегодняшнего дня, альгинаты воспринимались, как сорбент. Но, по словам сотрудников комбината – новый продукт поможет улучшить общее самочувствие и даже укрепить иммунитет, особенно сейчас, когда идет борьба с опасным вирусом.
Каким образом альгинаты влияют на укрепление иммунной системы организма, мы спросили у кандидата медицинских наук, заведующего эндокринологическим центром 1 городской больницы, врача эндокринолога - Зои Бахтиной.
«Во время эпидемии респираторных инфекций важно помнить, что около 70% иммунитета находится в кишечнике! Поэтому нормализовав работу желудочно-кишечного тракта, мы надежно защищаем себя от вирусных атак. Альгинаты, входящие в состав ламинарии – природные сорбенты, безопасно очищающие кишечник и выводящие из организма токсичные компоненты – продукты обмена веществ, свободные радикалы, тяжелые металлы и радионуклиды, которые нагружают нашу иммунную систему и мешают ей эффективно бороться с вирусами.»
Кроме того, желе «Альгигель» можно считать диетическим продуктом, так как подсластителем выступает маннит из морских бурых водорослей, не требующий для его усвоения выделения организмом инсулина, а сок северных ягод позволил сделать продукт вкусным и применимым для всей семьи, включая детей.
Рекомендации по применению: употреблять внутрь 3 раза в день по 1-2 столовой ложке, или как полезный вкусный десерт.
На сегодняшний день доступны четыре вкуса желе АЛЬГИГЕЛЬ: со вкусом яблока, со вкусом черники, со вкусом брусники и со вкусом клюквы.
Приобрести его можно во всех розничных магазинах АВК, а также оформив доставку в официальном интернет магазине Vodoroslionline.ru.