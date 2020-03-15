Региональный оператор подает в суд на злостных должников… но предлагает компромисс

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Региональный оператор информирует о том, что около трети платежных документов ООО «ЭкоИнтегратора» (Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области), выставленных потребителям коммунальной услуги по вывозу ТКО, остаются не оплаченными. В связи с этим руководством Регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области принято решение об обращении в судебные инстанции для взыскания задолженности с физических лиц. Уже подготовлено более 500 заявлений о выдаче судебных приказов по долгам первого квартала 2020 года.
В настоящее время во многих регионах страны Региональные операторы обращаются в суд по причинам неоплаты оказываемых услуг. Недополученные средства от населения не позволяют компаниям в полном объеме оплачивать транспортировку и размещение отходов на полигоне.
Согласно действующему законодательству, заключать договор напрямую с ООО «ЭкоИнтегратор» (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Архангельской области) не нужно - действует договор публичной оферты, поэтому оплачивать услуги по вывозу ТКО необходимо в соответствии с п. 148(21) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. Суды общей юрисдикции в других регионах России, где реформа отрасли началась в прошлом году, придерживаются данной позиции.
В настоящее время в абонентском отделе Регионального оператора на рассмотрении несколько тысяч обращений в суд. Важно понимать, что эффективный и экологически безопасный цикл движения отходов, предусмотренный действующим законодательством, требует постоянных вложений: оплаты экологических сборов, услуг полигонов, работы перевозчиков ТКО и т.д. Накапливающаяся задолженность тормозит работу всей системы, делая невозможными своевременные платежи партнерам Регионального оператора, отчисления в бюджет, выплаты сотрудникам.
Напомним, что взыскание задолженности через суд грозит неплательщикам не только необходимостью оплачивать судебные издержки, но и вероятностью ареста банковских счетов, имущества должника, а также запретом выезда из страны. Региональный оператор надеется на ответственное отношение к своим обязанностям и рекомендует не доводить дело до судебных разбирательств, а вовремя вносить плату за коммунальные услуги.
Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке потребителям необходимо в кратчайшие сроки ее оплатить, либо обратиться для совместного решения вопроса к специалистам Регионального оператора или на позвонить на "горячую линию" по телефону +7(8182)63-70-02.