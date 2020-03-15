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"ЭкоПрофи" расширяет территорию обслуживания

Расширение зоны обслуживания и развитие коммунальной инфраструктуры стали ключевыми темами на рабочей встрече генерального директора ООО “ЭкоПрофи” Сергея Сычева с представителями администрации Верхнетоемского района - территория активно идет по пути реализации реформы в сфере обращения с ТКО.

- На левом берегу Северной Двины будет установлено 55 площадок от границы Красноборского района и до границы поселений Верхнетоемского района. Все населенные пункты расположены вдоль дороги,- рассказал Сергей Калинин, первый заместитель главы администрации МО “Верхнетоемский муниципальный район”.- Первые контейнеры для этих площадок придут уже 16-го мая. Всего приобретено 333 контейнеров. Их установят до 30 июня.

Таким образом, с 1 июля транспортный оператор сможет осуществлять регулярный вывоз ТКО из контейнерных площадок расположенных на левом берегу Верхнетоемского района. Кроме того, глава района Наталья Вьюхина предложила постепенно подключать к регулярному вывозу и удаленные деревни - там муниципалитет готов установить дополнительные контейнерные площадки.

- Нам импонирует такой подход местной администрации,- отметил Сергей Сычев, генеральный директор ООО “ЭкоПрофи”.- Наша задача расширить охват территорий. По ряду населенных пунктов уже принято решение, что транспортный оператор будет согласно ТСОО осуществлять регулярный вывоз ТКО с 1 июня.

Отдельно специалисты обсудили вопрос об объектах размещения твердых коммунальных отходов.По Территориальной схеме в Верхнетоемском районе пока нет лицензированного полигона, здесь должны работать две площадки временного накопления, однако есть пока только одна - у поселка Двинской. Вторую - около Верхней Тоймы - администрация района отказывается открывать, так как на ее содержание нет средств в муниципальном бюджете. 

- Открытие второй ПВН - важный вопрос, так как действующая площадка находится довольно далеко, и перевозчики вынуждены тратить существенное время и ресурсы для доставки ТКО для размещения,- рассказал Сергей Сычев.- Вторая площадка позволила бы организовать более оперативный вывоз ТКО из окрестных населенных пунктов.

К решению этого вопроса подключены специалисты Регионального оператора, а также профильного министерства Правительства Архангельской области.

На совещании коснулись и темы начисления и собираемости платежей.

- В районе по переписи проживает 12787 человек,- рассказала глава муниципального образования “Верхнетоемский муниципальный район” Наталья Вьюхина.- Но к нам поступают вопросы о том, что в ряде населенных пунктов услуга оказывается - отходы вывозят,- но при этом не все жители получили квитанции.

Сегодня специалисты Регионального оператора направляют запросы на актуализацию базы в управляющие организации района.. Представители администрации предложили оказать содействие в сборе актуальной базы данных для начисления. Кроме того, на совещании обсудили вопросы работы с юридическими лицами и возможность появления постоянного представителя РегОператора в районе, что позволило бы оперативно решать вопросы обслуживания физических лиц. Сергей Сычев пообещал обсудить эту проблему с руководством Регионального оператора.  

14 май 15:03 | : Экономика

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