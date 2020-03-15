Группы «Аквилон» довела ставку по ипотеке до смешных 0.5%*

Группа «Аквилон» совместно со стратегическим партнером - банком ПАО «ВТБ» начинает новую акцию максимальному снижению ставки по ипотечным кредитам.
Все подробности можно узнать в офисах компании в Архангельске и Северодвинске 16 мая в рамках «Ипотечной субботы» и по телефонам (8182) 65-00-08 (8184) 52-00-00.
Специалисты группы «Аквилон» расскажут об условиях покупки квартир и помогут подобрать наиболее подходящий вариант по расположению, планировке и за оптимальную цену. Клиенты также получат комплексную консультацию по действующим ипотечным программам и индивидуальные выгодные расчеты по жилищному кредиту или беспроцентной рассрочке.
- Совместно с нашим стратегическим банком-партнером ПАО «ВТБ» мы начинаем новую акцию – ипотека по ставке 0,5%. Такое снижение ставки обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика. Ставка в размере 0,5% действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора, при оформлении полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20%. Затем составит 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» на весь период действия кредита, - пояснила ипотечный брокер группы «Аквилон» Анна Шабанова.
Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
Одной из эффективных мер поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции стало снижение ставки по ипотечным кредитам. В результате оперативных переговоров со всеми банками-партерами все строящиеся объекты группы «Аквилон» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой». Напомним, что ипотека остается самым востребованным инструментом покупки квартиры среди клиентов группы «Аквилон». Доля ипотечных сделок в общем объеме продаж в прошлом году составила более 60%.
Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
*Сроки проведения акции с 12.05.2020 по 17.05.2020 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидок и количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Ставка в размере 0,5% действует в течение 6 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20%. Ставка 0,5% обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО СЗ «Бизнесстрой».
По истечении 6 месяцев процентная ставка в рублях РФ составит 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020. Условия действительны на 12.05.2020 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.
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