Архангельская область: Мусор начали вывозить с подтопленных территорий

Ситуация с повышением уровня воды в реках Архангельской области стабилизировалась. На малых реках региона наблюдается постепенное снижение уровня воды и, как следствие, нормализуется дорожная обстановка.
Перевозчики Регионального оператора получили возможность осуществлять вывоз ТКО из отдаленных деревень Вельского района, кроме деревень Прилуцкая и Головковская. Пока затруднен проезд для спецтехники к деревне Квазеньга Устьянского района.
Налажен вывоз ТКО в подтопленных на прошлой неделе районах Котласа и Онеги.
Ситуация с транспортной доступностью постоянно мониторится специалистами Регионального оператора и представителями перевозчиков ТКО - как только дорожные условия позволят организовать проезд мусоровозов, будет осуществлен вывоз скопившихся в период паводка отходов.
Напоминаем, по телефону + 7 (8182) 63-70-02 жители региона смогут проконсультироваться по всем вопросам, связанным с вывозом ТКО, пожаловаться на нерегулярный вывоз отходов. Кроме того, северяне смогут, как и прежде, обратиться к Региональному оператору через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.