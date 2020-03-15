Отопление в Архангельске не могут отключить из-за низкой температуры воздуха

Всю прошедшую неделю в мэрию областной столицы, а также в управляющие компании поступали жалобы от горожан на жару в квартирах… теплые деньки легли на продолжение отопительного сезона.
Однако уже сегодня на улице ощутимо похолодало. По нормативам регулярное отопление жилых домов можно отключать только после установления стабильно теплой погоды – выше +8 в течении не менее 5-ти дней.
Уже в пятницу по прогнозам синоптиков в Архангельске воздух прогреется до +13, температура стабилизируется. Соответственно, отключения центрального отопления можно ожидать в середине следующей недели.