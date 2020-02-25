В сторону Китая отправился состав с архангельской бумагой

Северная железная дорога начала отправку контейнерных поездов по маршруту Низовка - Забайкальск. 7 мая контейнерный поезд со станции Низовка СЖД прибыл на станцию Забайкальск (экспортный). Поезд проследовал по графику и провел в пути 9 суток.
Отправка груза организована для филиала АО «Группа «Илим» в городе Коряжме. Предприятие уже отправляет контейнерные поезда со станции Низовка на станции Шушары и Новый Порт Октябрьской железной дороги. Новый контейнерный маршрут позволит исключить морскую перевозку и доставить бумажную продукцию грузовладельца до пограничного сухопутного перехода в Забайкальске, а затем в Китай.
Низовка – четвертая станция Сольвычегодского территориального управления СЖД, которая осуществляет отправку экспортных грузов в направлении Забайкальска. С 2019 года грузы на экспорт отправляются со станции Костылево, с марта 2020 года - Човью и Сыктывкар.
Напомним, ранее сообщалось, что в сторону КНР отправляются железнодорожные составы с архангельский лесом.