"Первыми увольняют бестолковых". Искать работу советуют уже сегодня

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал о тенденциях, которые наметились на рынке труда в результате самоизоляции.
По его словам, ситуация с пандемией даст импульс в развитии удаленной работы, поскольку для многих работник этот режим окажется более привлекательным.
«Будет много людей, получивших системный опыт удаленной работы. Они либо в своих компаниях получат возможность и дальше работать удаленно, либо со временем сменят работодателей», – считает Захаров.
В то же время, не стоит ждать, что ценность образования изменится из-за кризиса, коронавируса и роботизации.
«Образование всегда было ценностью. Хорошее образование – большой ценностью. Никакого переизбытка квалифицированных кадров у нас нет и не будет. У нас избыток людей с корочками, но без образования», – отметил основатель SuperJob.
Кроме того, по его мнению, первыми увольняют именно по принципу полезности для компании.
«Первыми увольняют бестолковых, а не старых или молодых», – заявил Захаров.
Несмотря на кризис, именно сейчас самый удачный момент для смены работы.
«Сейчас искать работу в десять раз проще, чем это будет через два месяца, когда всех выпустят из-под домашнего ареста, а увольнения состоятся», – подчеркнул глава SuperJob.
Он также поделился мнением о том, что последствия кризиса будут ощущаться порядка 5 лет.