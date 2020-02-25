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Капремонт-2020: В Архангельской области программа завершена на 38%

238 видов работ из 738, запланированных региональной программой капремонта на 2020 год, завершены. Это составляет 38%. Сумма по документам КС-2 по завершенным видам работ - 164,7 млн. рублей, оплачено за выполненные работы на текущую дату 104,9 млн.рублей. Всего в основном перечне КП-2020 включено 738 видов работ в 240 многоквартирных домах на сумму 1 191,3 млн. рублей.

Вместе с тем Фондом капремонта Архангельской области продолжает реализовываться «резервный перечень» МКД, в который вошли дома из более поздних периодов – данный перечень формируется исходя из экономии на котловых счетах муниципальных образований или выбытия домов из регпрограммы. Выполнение видов работ по основному и резервному перечню в сумме составляет 45,8%.

По видам работ основного перечня:

  • отопление - всего 41, проторговано - 34 (83%), завершено - 4 (10%).
  • крыши - всего 63, проторговано - 39 (62%), завершено - 19 (30%).
  • ХВС, ГВС, водоотведение, септик - всего 104, проторговано - 78 (75%), завершено - 25 (24%).
  • фасады, утепление - всего 14, проторговано - 8 (57%), завершено - 6 (43%).
  • фундаменты - всего 42, проторговано - 16 (38%), завершено - 3 (7%).
  • Проектирование - всего 50, проторговано - 49 (98%), завершено - 49 (98%).
  • Обследование - всего 119, проторговано - 117 (98%), завершено - 103 (87%).

На минувшей неделе специалисты Фонда провели приемки по следующим объектам:

  • Архангельск, ул.Горького,10 – капремонт фундамента. Приняты СМР, подрядной организации осталось провести благоустройство территории.
  • Новодвинск, ул.Южная,17 и Двинская, 45/1 – завершены работы по замене лифтового оборудования. Заявки УК в Ростехнадзор для принятия лифтов в эксплуатацию поданы.
  • Новодвинск, ул.Ломоносова,3 – завершены работы по капремонту системы теплоснабжения. Идет устранение замечаний и урегулирование вопросов с собственниками жилых помещений.
  • Северодвинск, пр.Морской,24 – промежуточная приемка. Здесь продолжаются работы по капремонту фасада.

Приемки этой недели:

  • Плесецкий район, р.п.Савинский, ул.40 лет Победы,12 – капремонт крыши (7 мая).
  • Мирный, ул.Ленина,67 и ул.Ломоносова,16 – завершены работы по капремонту внутридомовых инженерных сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения (8 мая).
  • Коряжма, ул.Архангельская,27а – здесь также сдается «инженерка» (8 мая).

После майских праздников на приемки выходят следующие объекты:

  • Архангельск, ул.Шабалина, 29 – капремонт крыши (12 мая).
  • Виноградовский район, п.Березник, ул.П.Виноградова,180 – капремонт фундамента (12 мая).
  • Северодвинск, ул.Энергетиков,1 – утепление фасада (13 мая).
08 май 07:27 | : Экономика

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