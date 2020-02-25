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Группа «Аквилон»: Успей купить свою квартиру!

До 15 мая при покупке квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» в Архангельске и Северодвинске ставка по ипотечному кредиту составляет рекордные 6%*.

 

Одной из эффективных мер поддержки строительной отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции стало снижение ставки по ипотечным кредитам. В результате оперативных переговоров со всеми банками-партерами все строящиеся объекты группы «Аквилон» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой».

- Оформить ипотеку на максимально выгодных условиях для покупки квартиры в жилых комплексах группы «Аквилон» можно у одного из партнеров компании – ПАО «Промсвязьбанк». Акция действует до 15 мая и распространяется на ограниченное число квартир во всех жилых комплексах группы «Аквилон» в столице Поморья и городе корабелов. Данная программа распространяется на все наши новостройки. Все этапы сделки, в том числе оформление ипотеки, клиенты группы «Аквилон» могут осуществить в нашем офисе, - рассказала ипотечный брокер группы «Аквилон» Анна Шабанова.

Чтобы оформить ипотеку со ставкой 6% потребуется стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, заверенная копия трудовой книжки и справка о доходах. Размер кредита при покупке квартир в Санкт-Петербурге и в Москве не должен превышать 8 млн рублей. На квартиры в объектах, строящихся в Архангельске и Северодвинске, кредитный лимит составляет 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 20 лет, минимальный первоначальный взнос при этом должен составить не менее 20%.

Сейчас группа «Аквилон» в Архангельске, Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, в рамках действующих разрешений на строительство, возводит порядка 1,1 млн. кв. м жилья. Для безусловного выполнения всех обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.

Группа «Аквилон» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Соломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.

 

* Ипотека по ставке 6% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного страхования). Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, СанктПетербурга и Ленинградской области - не более 8 млн. руб., для остальных регионов – не более 3 млн. руб. Первоначальный взнос – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 01.11.2020. Условия действительны на 29.04.2020 г. Банк ПAO «Промсвязьбанк» оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов. Банк ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 . Реализацией квартир занимается группа компаний «Аквилон». Сроки действия акции с 29.04.2020 года по 15.05.2020 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, о сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. (8182) 65-00-08 и (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф 

07 май 09:10 | : Экономика

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