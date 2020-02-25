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Адаптация после самоизоляции: подчиненные разленились

О необходимости адаптации к работе сотрудников после отмены режима самоизоляции работодатели говорят чаще, чем о необходимости адаптации после отпуска. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у представителей компаний, нужна ли, по их мнению, адаптация персоналу после окончания карантина. В опросе приняли участие 500 работодателей из всех округов страны.

Сотрудникам, возвращающимся к работе после отмены режима самоизоляции, будет нужна адаптация, считают 55% представителей компаний. Каждый третий работодатель уверен, что адаптации не потребуется (34%). 11% затруднились с ответом на вопрос.

Интересно, что о необходимости адаптации персонала после отмены карантина работодатели говорят чуть чаще, чем о необходимости адаптации сотрудников, возвращающихся из отпусков: 55 и 50% соответственно.

Особая ситуация на рынке труда предполагает нестандартные решения по адаптации: так, некоторые компании предполагают первую неделю после отмены карантина работать по графику сокращенного рабочего дня. Персонал, работавший в самоизоляции удаленно, по словам представителей компаний, будут переводить на работу вне дома постепенно.

07 май 08:01 | : Экономика

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