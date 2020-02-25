Директор call-центра в Архангельске - плата за риск

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, руководитель call-центра в Архангельске в среднем получает 65 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а питерский – 96 000 рублей в месяц.
Его коллега из Кирова получает в среднем 52 000 рублей, Вологды – 63 000 рублей, Петрозаводска – 66 000 рублей, Сыктывкара – 68 000 рублей, Мурманска – 76 000 рублей в месяц.
При этом наблюдатели уверены – после выхода российского сериала «Колл-центр» зарплаты руководителя, рядовых сотрудников и даже уборщицы повысятся… работа-то опасная…
P.S. Основные задачи, которые должен решать call-center:
- Обработка потока входящих звонков от постоянных клиентов, новых покупателей и заказчиков.
- Создание возможности прослушать информацию о вызове (и сам звонок) в виде голосовых сообщений, а также обеспечения доступа к этим данным в автоматическом режиме.
- Разгрузка операторов и сотрудников компании от выполнения рутинных действий. Современное оборудование позволяет автоматизировать ряд задач. Например, ответы на типовые вопросы клиентов: «как проехать в офис», «сколько стоит товар или услуга», «время работы» и другие.
- Проведение рекламных акций, соцопросов и предварительных продаж товаров и услуг.
- Сервисная служба, поддержка потребителей.
- Организация эффективной связи за счет снижения времени ожидания ответа, использования в общении сценариев продаж.
(кадр из сериала)