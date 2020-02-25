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Директор call-центра в Архангельске - плата за риск

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, руководитель call-центра в Архангельске в среднем получает 65 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 110 000 рублей в месяц, а питерский – 96 000 рублей в месяц.

Его коллега из Кирова получает в среднем 52 000 рублей, Вологды – 63 000 рублей, Петрозаводска –  66 000 рублей, Сыктывкара – 68 000 рублей, Мурманска –  76 000 рублей в месяц.

При этом наблюдатели уверены – после выхода российского сериала «Колл-центр» зарплаты руководителя, рядовых сотрудников и даже уборщицы повысятся… работа-то опасная…

P.S. Основные задачи, которые должен решать call-center:

  1. Обработка потока входящих звонков от постоянных клиентов, новых покупателей и заказчиков.
  2. Создание возможности прослушать информацию о вызове (и сам звонок) в виде голосовых сообщений, а также обеспечения доступа к этим данным в автоматическом режиме.
  3. Разгрузка операторов и сотрудников компании от выполнения рутинных действий. Современное оборудование позволяет автоматизировать ряд задач. Например, ответы на типовые вопросы клиентов: «как проехать в офис», «сколько стоит товар или услуга», «время работы» и другие.
  4. Проведение рекламных акций, соцопросов и предварительных продаж товаров и услуг.
  5. Сервисная служба, поддержка потребителей.
  6. Организация эффективной связи за счет снижения времени ожидания ответа, использования в общении сценариев продаж.

(кадр из сериала)

07 май 07:38 | : Экономика

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