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Региональный оператор ТКО обеспечил муниципалитеты мешками для сбора мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО выступил партнером муниципальных властей в месячниках по уборке общественных территорий. Накануне майских праздников в города и районы Архангельской области было направлено более пятидесяти тысяч мешков для сбора мусора.


- Более 50 тысяч мешков уже отправлены в районы Архангельской области, Архангельск, Новодвинск, Северодвинск, Котлас и Коряжму. Надеемся, что это поможет навести порядок на улицах,- рассказал Анатолий Назаров, генеральный директор ООО “ЭкоИнтегратор”.- Сегодня Региональным оператором предпринимаются серьезные шаги и оказывается необходимая помощь в наведении порядка в населенных пунктах нашей области, но включиться в работу должны все и администрации, и коммунальные службы.


Напомним, что Указом временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области все традиционные для мая субботники запрещены из-за ограничительных мероприятий в связи с противодействием распространению COVID-19, однако коммунальные службы продолжают наводить порядок в городах и населенных пунктах региона. А потому и мешки для сбора отходов - востребованная помощь. В Архангельске транспортный оператор ООО “ЭкоПрофи” организовал и вывоз собранных в ходе приборки отходов. Так уже вывезены мешки с мусором с улиц Варавино-Фактории и Ломоносовского округа.


Серьезно взялся Региональный оператор и за чистоту на контейнерных площадках, усилив дополнительной техникой работу действующих перевозчиков в областном центре. Так сегодня современные мусоровозы ООО “ЭкоПрофи” вывозят контейнеры и КГО с площадок, а подсобные рабочие вычищают контейнерные площадки от накопившихся за зиму отходов.


Чистоте будут способствовать и новые контейнеры, которые Региональный оператор по обращению с ТКО начал устанавливать в Архангельске. Первые 220 пластиковых евроконтейнеров появились в Северном округе областного центра. Эти емкости оборудованы крышками, которые не позволят ветру разносить мусор по двору. Кроме того, обрабатывать новые контейнеры будут мусоровозы с задней загрузкой - эта технология сводит к минимуму рассыпание ТКО при погрузке в спецтранспорт. Уже в ближайшем будущем в Архангельск прибудет очередная партия современных контейнеров.


06 май 13:28 | : Экономика

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