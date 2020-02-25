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«ЭкоПрофи» освобождает от мусора отдаленные деревни архангельской глубинки

Труднодоступные поселения Устьянского района с 1 мая объединены в два маршрута, которые уже начинала обслуживать спецтехника основного транспортного оператора ООО «ЭкоПрофи». На обеих линиях уже прошла пробная обкатка спецтехники при участии Александра Тарутина, начальника управления строительства и инфраструктуры Устьянского района, Александра Шинкарева, начальника отдела диспетчеризации и логистики ООО «ЭкоПрофи», и Евгения Пугинского, руководителя обособленного подразделения регионального оператора «Устьянский район».

Услугой по вывозу твердых коммунальный отходов теперь охвачены около двух десятков отдаленных поселков и деревень. Первый маршрут проходит через населенные пункты: Строевское - Левоплосская, Левогорочная – Карповская - Пирятинская - Набережная - Бестужево - Шалимова - Вергинская - Аксеновская - Ивашевская - Глубокий - Кадыевская - Череновская - Квазеньга. Маршрут протяженностью в 300 км охватывает услугой по вывозу ТКО более 1600 жителей. 

Второй маршрут объединил населенные пункты Нагорская - Ульяновская -Малодоры, по протяженности он - 240 км. Здесь вывоз ТКО будет обеспечиваться для 1400 получателей услуги.

- Жители этих поселков много задавали вопросов о том, когда начнется вывоз мусора, - рассказывает Евгений Пугинский, руководитель обособленного подразделения регионального оператора «Устьянский район». - Уже начинают привыкать к установленным контейнерным площадкам, пользуются ими. Пришедшая спецтехника в район, будет вывозить ТКО регулярно. Сегодня мы формируем удобный график для работы и начинаем регулярный вывоз.

Сегодня в Устьянском районе силами местного перевозчика ООО «Монолит» вывоз ТКО осуществляется в райцентре – поселках Октябрьский и Шангалы. Обслуживать отдаленные деревни силами ООО «Монолит» не представлялось возможным из-за нехватки техники труднодоступности.

- Вопрос вывоза ТКО в последний месяц встал очень остро, потому что местный перевозчик фактически отказался от обслуживания отдаленных населенных пунктов, - рассказал Александр Тарутин – начальник управления строительства и инфраструктуры Устьянского района.- Маршруты действительно сложные, протяженные - до 100 км в одну сторону. Администрация района обратилась с письмами к региональному оператору и транспортному перевозчику ООО «ЭкоПрофи». Вопрос решился довольно быстро. Поступил новый мусоровоз к нам в район. Теперь обслуживать населенные пункты будет «ЭкоПрофи», а это порядка 20 поселений и более 100 контейнерных площадок. Вывоз ТКО будет осуществляться цивилизованным путем на ПВН в п. Октябрьский. Данный пункт временного накопления мы планируем включить перечень объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Российской Федерации согласно Приказа Министерства природных ресурсов РФ №303, что позволит присвоить ему статус полигона. В мае-июне планируем выполнить необходимые требования регионального оператора и законодательства – ПВН будет огорожен, оборудован весами.

Специалисты осмотрели оба маршрута, оценили подъездные пути, состояние контейнерных площадок. Мусорных завалов в населенных пунктов не выявлено.

- Машина, которая пришла в Устьянский район совершенно новая, современная. Она позволит наладить регулярный вывоз ТКО. И уже очевидно, что снимет все вопросы с обслуживанием населения и обеспечит строгий учет и контроль за вывозимым объемом ТКО, - отметил Александр Шинкарев, начальник отдела диспетчеризации и логистики ООО «ЭкоПрофи». – сейчас совместно с администрацией района прорабатываем вопрос о вывозе ТКО с поселков Илеза и Лойга. Проживает там порядка 1500 человек. Дорог к данным населенным пунктам нет, но услуга должна оказываться. Прорабатываем вариант по созданию ПВН на месте с последующим вывозом по зимнику.

Вывоз ТКО из деревень обеспечит мусоровоз, из нового автопарка предприятия «ЭкоПрофи». 16 единиц спецтехники были приобретены в этом году за счет привлеченных инвестиций. Сейчас машины начинают выходить на маршруты в столице и районах Архангельской области. Машины приступили к работе в Исакогорском округе, на Варавино-Фактории, Цигломени. Один мусоровоз с задней загрузкой уже обслуживает Северный округ Архангельска, что позволило перевести данную территорию на пластиковый евроконтейнерный парк и внедрить современную технологию обслуживания населения.  

06 май 10:57 | : Экономика

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