«Аквилон Инвест»: Строительство всех жилых комплексов осуществляется бесперебойно

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, вызванную ограничительными мероприятиями по предотвращению коронавирусной инфекции, холдинг «Аквилон Инвест» продолжает работы на всех строительных объектах. В соответствии с 214-м федеральным законом средства дольщиков направляются исключительно на финансирование работ по возведению жилых домов.
Для безусловного выполнения обязательств по договорам с дольщиками, на всех строительных площадках в Архангельске и Северодвинске работа продолжается по графику, с соблюдением необходимых профилактических мер. Средства дольщиков используются только для оплаты выполненных объемов работ на строящихся жилых комплексах.
- Для нас сейчас главным приоритетом является не просто продолжение работ на всех строительных объектах, прежде всего на жилых комплексах, но и их всемерное ускорение. Для этого обеспечено приоритетное финансирование строительства жилья, в плановом режиме осуществляются закупки и поставки строительных материалов. Все стройплощадки укомплектованы рабочими и инженерно-техническим персоналом, задействовано необходимое количество строительной техники: сваебойных копров, башенных кранов, других средств механизации, - заявил председатель Совета директоров холдинга «Аквилон Инвест» Александр Фролов.
На многих объектах работы ведутся с опережением графика. Так в Архангельске завершается строительство 3-й очереди ЖК «Зеленый квартал» и 2-й очереди ЖК «Грин Парк», закончено возведение «коробки» здания ЖК «Двина Хаус». В высоком темпе работают строители на ЖК «Искра Парк», где завершают кирпичную кладку стен 2-го этажа, ЖК «Биография» и ЖК «Аура» - здесь выполняют кладку стен на 4-м этаже, ЖК «I-Садовая», где возводят 10-й этаж. Завершаются работы «нулевого цикла»: устройство свайного поля, заливка ростверков, монтаж фундаментных блоков на ЖК «Ривер Парк», «Фамилия», «Арт-лайн», «Некст». В Северодвинске на ЖК «Нордика» (1-я очередь) завершено возведение «коробки» здания и остекление окон, на 2-й очереди ведется кирпичная кладка стен 5-го этажа. На ЖК «Клевер» строители осуществляют кладку стен 3-го этажа, на ЖК «ID-Морской» - 2-го этажа. На новом ЖК «Викинг» завершена разработка котлована, ведется устройство свайного основания. А жители сданного в эксплуатацию ЖК «Парус» (2-я очередь) получают ключи от своих квартир.
Холдинг «Аквилон Инвест» продолжает реализацию перспективных проектов, что в условиях экономической нестабильности свидетельствует об устойчивом финансовом положении компании. Так в Архангельске на берегу реки Кузнечиха в Сломбале планируется построить микрорайон общей площадью до 24 тыс. кв. м. В Северодвинске в районе ул. Карла Маркса, 65, проектируется микрорайон площадью до 20 тыс. кв. м жилья. Кроме того, ведется работа по масштабному инвестиционному проекту, который предусматривает строительство общедоступного парка на берегу озера Театральное, нового детсада, передаваемого муниципалитету, и до 50 тыс. кв. м современного жилья.
- Запас прочности нашего холдинга позволяет продолжать бесперебойную работу на всех строительных объектах и не снижать ее темпов. Мы добросовестно выполняем все обязательства и продолжаем строить дома, чтобы наши дольщики получили ключи от своих квартир точно в срок. Являясь приоритетной для развития экономики, строительная отрасль выполняет особо важную социальную функцию по обеспечению населения жильем и созданию комфортной среды. Поэтому мы рассчитываем, что меры государственной поддержки строительной отрасли, которые уже приняты, будут реализованы в полном объеме, - отметил Александр Фролов.
Одной из эффективных мер поддержки уже стало снижение ставки по ипотечным кредитам. В результате оперативных переговоров со всеми банками-партерами все строящиеся объекты холдинга «Аквилон Инвест» аккредитованы по программе «Ипотека с господдержкой» и приобрести квартиры в них можно с использованием максимально низкой ставки по ипотеке в 6%.
Также Комиссией по повышению устойчивости российской экономики под председательством первого вице-премьера Правительства РФ Андрея Белоусова холдинг «Аквилон Инвест» включен в федеральный перечень системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ России. Это дополнительно подтверждает стабильность положения и надежность работы компании. Статус системообразующей компании дает девелоперам льготы при переходе на эскроу счета, введенные в соответствии с новыми нормами федерального закона №214 «О долевом строительстве». Застройщики, включенные в перечень системообразующих предприятий, смогут в первоочередном порядке рассчитывать на налоговые и прочие преференции от государства и получать кредиты по льготным ставкам - на 2-3% ниже рыночных.