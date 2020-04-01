Фонд капремонта убирает за собой

Привести в порядок придомовые территории у многоквартирных домов, где сегодня наши подрядчики ведут работы по региональной программе, к майским праздникам – такая задача поставлена руководителем Фонда капремонта Архангельской области Александром Бараевым перед кураторами объектов.
Инженеры отдела контроля Фонда провели рейд по своим объектам. На большинстве объектов, где ведется капремонт, уборка мусора налажена своевременно, подрядчики содержат в чистоте прилегающую к домам территорию.
Сегодня в работе у подрядчиков 75 МКД по всей территории Архангельской области. Из них 20 в Архангельске, 24 – в Северодвинске, 3 – в Новодвинске, 4 – в Коряжме, 8 – в Котласе, 2 – в Мирном.
Далеко не все виды работ оставляют после себя мусор, поэтому акцент при контрольных мероприятиях был сделан на те объекты, где ремонтируют или уже в процессе сдачи фасады, фундаменты, инженерные сети водоотведения, крыши.
Так, производители работ отчитываются, что в Северодвинске чисто везде – речь идет о крупных объектах на ул.Ленина, 16/1, 34/42, 35/37, на пр.Беломорский, 20, на пр.Морской,24 и на ул.Энергетиков,1. В Новодвинске, в домах на ул.Двинской, 45/1 и Южной, 17, где подрядная организация ОАО «ЩЛЗ» занималась заменой лифтов, также все убрано.
В Архангельске работы по уборке мусора активно ведутся по адресу ул.Победы, 114/2 и Победы, 124/2. По последнему адресу продолжаются работы по ремонту свайного фундамента ООО «Строительный холдинг». На ул.Шабалина,29, где ООО «Архспецмонтаж» ремонтировало крышу, весь строительный мусор убран и вывезен.
Нарекания вызвали два объекта – на ул.Менделеева, 11 и на ул.Гидролизной,17.
Но если на ул.Менделеева, 11, где по капремонту фундамента деревянного дома работала бригада ООО «Строительный холдинг», убрать вмерзшие в грунт кирпичи и прочий строительный мусор пока проблематично из-за погодных условий, то ООО «РТ-Строй», утеплив фасад, оставило после себя по всей территории остатки панелей и куски утеплителя. Приемка по этому дому прошла, но хоть замечаний по качеству нет, объект не был принят как раз по причине мусора. Это – веская причина не подписывать акт приемки и не оплачивать работы до устранения замечаний. Акты о необходимости приведения в порядок территории дома были составлены инженером отдела контроля Натальей Любовой за последнее время дважды – 21 и 29 апреля. По второму акту на подрядчика был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Однако реакции пока - ноль. Директору подрядной организации Роману Калинкину направлено письмо за подписью заместителя руководителя Фонда капремонта Архангельской области Михаила Хабарова, в котором – требование незамедлительно произвести уборку придомовой территории в кратчайшие сроки.
«Наши города должны выглядеть красивыми и ухоженными. Это требование врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, и мы будем жестко контролировать соблюдение мероприятий по уборке строительного мусора от наших подрядчиков», - сказал директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев.