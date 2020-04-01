Подлый коронавирус помешал работе Архангельского ЦБК

У рабочего ремонтно-механического производства на градообразующем предприятии Новодвинска появились признаки острого респираторного заболевания. До этого мужчина находился в контакте с носителем вируса COVID-19.
Сотрудник комбината проявил сознательность, остался дома и вызвал врача. Первичный тест не подтвердил страшный диагноз, однако руководство предприятия закрыло цех, где трудился заболевший, до 7 мая. Что называется, от греха подальше.
Гендиректор АЦБК Дмитрий Зылев:
"Угроза пока миновала, но большие риски остаются. Зарегистрированы уже двое новодвинцев, пострадавших от коронавируса. Это не работники комбината. Они госпитализированы в инфекционное отделение областной больницы. Круг их общения установлен, проводятся необходимые обследования контактировавших с ними людей".
Напомним, что сам комбинат весь апрель продолжал выпускать продукцию, так как входит в список системообразующих предприятий региона.