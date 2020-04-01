Гримасы самоизоляции: треть россиян готовы жить на работе

Почти 3 из 10 россиян готовы жить и работать на территории работодателя без возможности покинуть ее до окончания карантина. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, согласны ли россияне самоизолироваться на работе. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных россиян из всех округов страны.
29% россиян готовы работать и проживать на территории работодателя во время карантина, если компания предоставит медицинское сопровождение, условия для размещения и питания. 27% трудящихся не хотели бы самоизолироваться на работе. Еще у 25% россиян работа не предполагает подобных условий. 6% респондентов уже самоизолировались на территории работодателя (в основном это медицинские работники, россияне, трудящиеся вахтовым методом, и сотрудники непрерывных производств).
Мужчины чаще женщин готовы самоизолироваться на работе до конца карантина (36% против 23%). Согласны жить и трудиться на территории работодателя 34% россиян старше 45 лет.