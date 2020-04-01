Что делать с дачным мусором? «ЭкоИнтегратор» отвечает на волнующие вопросы

Как мы анонсировали ранее, региональный оператор по обращению с ТКО устами заместитель генерального директора по производству Евгения Чичерина ответил на наиболее актуальные вопросы владельцев садовых участков, заданные ему по телефону и социальные сети:
— Договор на вывоз мусора должны ли заключать садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан, гаражные кооперативы?
— Да, под обязанность заключить договор с Региональным оператором попадают все организации, у которых образуются ТКО, в том числе и садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Это требование ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления».
Отходы образуется не только в местах постоянного проживания граждан, но и там, где они бывают периодически или сезонно.
Соответственно, между региональным оператором и садоводческими товариществами, гаражными кооперативами должны заключаться договоры на оказание услуг по обращению с ТКО.
— Кто заключает этот договор региональным оператором садоводческое товарищество или сами дачники?
— Если садоводческое товарищество зарегистрировано в качестве юридического лица, договор заключает товарищество — председатель, действующий от его имени. Для оплаты услуг регионального оператора товарищество по закону может использовать взносы своих членов.
Если товарищество не создано, то договор с региональным оператором будет заключать каждый садовод. Договор на вывоз ТКО может быть заключен на летний период.
— Куда теперь дачники должны выбрасывать отходы?
— Мусор необходимо выбрасывать в баки, расположенные на специально оборудованных контейнерных площадках — такая площадка должна находиться в каждом товариществе. Обустраивать её придется за свой счет. Также её надо будет внести в муниципальный реестр и заключить договор на вывоз мусора.
Контейнерная площадка должна отвечать всем санитарным нормам. Требования к ней следующие: удаленность от жилых домов не менее 25 метров, отсутствие рядом водных источников и водоемов. Необходимо, чтобы контейнеры стояли на специально заасфальтированной или забетонированной площадке. При этом расположение контейнеров нужно обязательно согласовать с регоператором: если мусоровоз не сможет к ним подъехать, площадку придется переносить.
Кстати, контейнеры или емкость для сбора мусора СНТ по закону обязано приобретать самостоятельно.
— Как будет рассчитываться плата за вывоз ТКО с дачного участка?
— Законом предусмотрена оплата по нормативу накопления ТКО. Он утвержден постановлением Министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и составляет 0,85 куб. м. отходов с одного дачного участка в год.
Однако, если СНТ заключило договор на вывоз ТКО «по факту» и имеет свою изолированную контейнерную площадку, то плата каждого члена кооператива будет рассчитываться пропорционально понесенным СНТ расходам.
— Если я всё лето проживаю на даче, обязан оплачивать вывоз мусора по месту прописки в городе?
— Нет, если человек более пяти календарных дней отсутствует в жилом помещении, он может получить перерасчет платы за услугу по обращению с ТКО. В перерасчет не будут включены даты выбытия и прибытия. Перерасчет должен быть произведен в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего заявления. Заявление о перерасчете нужно подать либо до отъезда, либо в течение 30 дней по приезду.
Условия перерасчёта платы за коммунальные услуги, в том числе за ТКО, утверждены постановлением правительства РФ № 354. Если собственник или другой человек, зарегистрированный в жилом помещении, не проживает в нём какое-то время, то необходимо предоставить региональному оператору или управляющей организации заявление о перерасчёте и документ, подтверждающий период отсутствия. Подтвердить отсутствие можно билетами на поезд и самолет — достаточно распечатки электронной маршрутной квитанции, путевки, командировочного удостоверения. Дачники могут подтвердить это документом из садового товарищества, а если дача в деревне — из сельсовета.
— У нас своя крытая машина, на которой мы вывозили отходы с дачных участков прямо на полигон — у нас уже есть отлаженная система. Можем ли мы это делать и сейчас?
— Нет. Отходы на полигон может вывозить только региональный оператор, с которым необходимо заключить договор. Эта процедура оговорена законодателем. Сегодня вся система обращения твердых коммунальных отходов должна быть прозрачной. И, что важно, все коммунальные отходы, собираемые, будь то в садовых товариществах или в жилых кварталах, должны строго доставляться на лицензированный полигон.
До недавнего времени далеко не все перевозчики вывозили мусор на полигон, поэтому сегодня мы получили огромное количество несанкционированных свалок. И это большая проблема — сегодня в регионе насчитывается более пятисот несанкционированных свалок. Кто-то годами планомерно вывозил отходы, зарабатывая на этом деньги, но даже не доезжал до полигона. Задача регионального оператора пресечь подобные случаи.