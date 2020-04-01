Экономика времен коронавируса. Правительство хочет приравнять храмы, мечети и синагоги к населению

На состоявшейся 22 апреля встрече депутатов Госдумы с министром энергетики Александром Новаком Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поднял вопрос платы религиозными организациями за энергоносители - газ, электричество - по тарифу, установленному для населения. Речь идет о церквях, мечетях, синагогах, буддистских храмах, монастырских комплексах, в которые зачастую входят приюты.
В настоящее время религиозные организации платят за газ и электроэнергию по рыночным ценам, так как они не отнесены к льготной категории потребителей. Учитывая, что деятельность религиозных организаций осуществляется за счёт пожертвований граждан, а тем более сейчас, когда они закрыты для посещения в связи с распространением коронавируса, было бы правильно рассмотреть вопрос изменения тарифа. Обсуждалась возможность включения религиозных организаций в льготную группу потребителей – «население».
Вячеслав Володин и Александр Новак договорились, что Госдума и Минэнерго просчитают все затраты и постараются найти решение данного вопроса.