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Глава Плесецкого района: Асфальт действительно сходит со снегом, но не без помощи большегрузов

Как известно, ВРИО губернатора региона Александр Цыбульский в прошедшие выходные проинспектировал состояние дорожного полотна областной столицы, пришел от увиденного в ужас и высказался в том плане, что не верит в сход асфальта вместе с сезонными осадками.

В тоже время, глава Плесецкого р-на Игорь Арсентьев пишет о состоянии дорог своего района следующее:

- С целью уточнения километровых ремонтных участков, проехали по федеральной трассе А-215. Состояние трассы после зимы просто удручающее: Большегрузный транспорт продолжает вместе с осадками выносить остатки асфальта, введённые ограничения носят номинальный характер ввиду отсутствия весового контроля. Актуальная информация о планируемых капитальных и текущих ремонтах трассы по территории Плесецкого района в 2020-2021 годах:
- дер.Богданово-отворотка на Североонежск (31 км);
- Отворотка на Каргополь-отворотка на Савинский (22 км);
- Отворотка на Савинский-п.Емца(19 км);
- д.Малиновка в сторону п.Обозерский (7км);
- участок по п.Самодед (5км);
Самый проблемный участок от Плесецка до Савинского переходящий на 2021 год, в течение 2020 года текущий ямочный ремонт, ремонт «картами» и снятие дорожного полотна с подготовкой к капитальному ремонту в 2021 году. Участки в гравийном исполнении у п.Самодед и п.Емца в стадии проектирования.

Видимо, молодого губернатора ожидает еще много не самых приятных открытий…

(на фото: состояние дорог Плесецкого р-на в весенний период)

   

23 апрель 12:34 | : Экономика

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