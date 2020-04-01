Готовность ЖК «Искра Park» составляет 30%

Строительство нового жилого комплекса холдинга «Аквилон Инвест» в центре Архангельская ведется с опережением графика.
Жилой комплекс «Искра Park» общей площадью 13,6 тыс. кв. м возводится на перекрестке пр. Троицкий и ул. Комсомольская на месте разобранного аварийного здания кинотеатра «Искра». Сейчас на стройплощадке завершены все работы нулевого цикла: устройство котлована, забивка свай, бетонирование фундаментной плиты, монтаж фундаментных блоков.
- Нулевой цикл по своей сути, это первый этап строительства, который составляет до четверти всего объема работ, и играет большое значение для надежности будущего здания. Фундамент является основой дома, и от его качества зависят и прочность, и долговечность дома. Наши подрядные организации выполнили работы по устройству фундамента ЖК «Искра Park» в строгом соответствии с проектной документацией, максимально быстро и качественно, - говорит заместитель генерального директора по строительству холдинга «Аквилон Инвест» Сергей Малафеевский.
Также строители уже закончили монтаж монолитных конструкций подвала и 1-го этажа, и выполнили кирпичную кладку его стен. На втором этаже каменщики не снижают темпов работ – здесь кладка уложена более чем наполовину. Как и все новые проекты холдинга «Аквилон Инвест» ЖК «Искра Park» строится в рамках нового стандарта качества 4Э, основе которого: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия.
- Стены ЖК «Искра Park» толщиной 770 мм возводятся по технологии «Теплая керамика». Также применяется новая система утепления контура дома «Термо-S», позволяющая до 40% снизить потребление тепла. Увеличенная толщина межквартирных стен и перекрытий этажей в совокупности обеспечивает высокий уровень шумоизоляции в квартирах и надежную защиту от ударного и воздушного шума. Для остекления окон используются многокамерные стеклопакеты. Кроме того как и во всех новых проектах система теплоснабжения имеет коллекторную разводку и поквартирный учет потребляемого тепла, что позволяет не только регулировать температуру в помещениях, но и существенно экономить на платежах, - рассказал Сергей Малафеевский.
По данным аналитиков холдинга «Аквилон Инвест», квартиры существенно набирают в цене и по мере строительства объекта.
- Как только дом «выходит из земли», завершается устройство котлована и фундамента, начинается возведение стен, цена квадратного метра заметно вырастает. Причем растет она буквально поэтажно. Поэтому приобретая сейчас квартиру в ЖК «Искра Park» можно сэкономить до 30% ее стоимости на этапе сдачи дома в эксплуатацию, - отметил руководитель отдела продаж холдинга «Аквилон Инвест» Игорь Швецов.
В 10-этажном двухсекционном доме спроектировано 167 квартир разнообразной панировки, от студий площадью до евро-трехкомнатных. Высота потолков чистовой отделке 3 м, в каждой квартире есть балконы и лоджии с панорамным остеклением. Все квартиры сдаются с отделкой «White box», которая позволяет самостоятельно создать дизайн будущего жилья. Возможен заказ чистовой отделки «под ключ» в трех цветовых решениях «Sand», «Terra» и «Graphite».
Устанавливается система «in-Home», которая предлагает широкий функционал по взаимодействию с управляющей организацией и возможностям контроля за квартирой с помощью мобильного приложения: от ежедневного отслеживания расходов коммунальных ресурсов и оплаты счетов в режиме он-лайн до заказа на дом необходимой услуги.
Жилой комплекс располагает собственным подземным паркингом на 30 машиномест, там же расположены 34 кладовые. На первом этаже размещаются помещения общественно-делового назначения, которые имеют отдельные выходы, на прилегающей к зданию территории со стороны ул. Комсомольской и пр. Троицкого - гостевые автомобильные стоянки.
Строительство жилого комплекса осуществляется в границах отведенного земельного участка и не затрагивает действующие рекреационные зоны - сквер и детскую площадку на ул. Комсомольская. Напомним, что по итогам встреч с неравнодушными жителями района холдинг «Аквилон Инвест» провел открытый конкурс на разработку лучшей концепции данного общедоступного общественного пространства под девизом «Дизайн для лучшего будущего». Наградой победителю конкурса, представшему лучшую концептуальную разработку рекреационной зоны на пересечении ул. Комсомольской и пр. Троицкий, станут 100 тыс. рублей и воплощение проекта в жизнь.
Завершение строительства ЖК «Искра Park» запланировано на 4-й квартал 2021 года.