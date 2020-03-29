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«ЭкоИнтегратор» готов ответить на все вопросы архангельских дачников

1 января 2020 года в Архангельской области стартовала реформа по обращению с ТКО. И если за прошедшие четыре месяца многие вопросы, связанные с отношениями с физическими лицами, были объяснены, то у дачников вопросы остались. А, между тем, дачный сезон не за горами, и многие северяне уже расконсервируют свои приусадебные участки после зимы.

По закону, заключить договор с Региональным оператором должны все организации, у которых образуются ТКО, в том числе и садоводческие товарищества, гаражные кооперативы. Ведь отходы образуются не только в местах постоянного проживания граждан, но и там, где они бывают периодически или сезонно. Соответственно, между региональным оператором и садоводческими товариществами, гаражными кооперативами должны заключаться договоры на оказание услуг по обращению с ТКО. Законом прописаны и все процедуры, связанные с организацией процесса вывоза ТКО из дачного кооператива.

Однако формулировки закона часто непонятны рядовым дачникам, что порождает массу вопросов: как заключить договор с региональным оператором? Кто должен обустроить контейнерные площадки? Как будут платить члены СНТ? Можно ли сэкономить и не платить за вывоз ТКО в двух местах: в городе и на даче,- если все лето живешь в СНТ?

24 апреля 2020 года (пятница) с 16:00 до 18:00 на все эти вопросы в редакции областной газеты “Правда Севера” даст ответы заместитель генерального директора по производству ООО "ЭкоИнтегратор" Евгений Чечерин.

Задать свой вопрос и получить полноценный ответ можно по телефону +7(8182)65-22-03 или отправив его по электронной почте: zagainov@eco-tko.ru. Все вопросы и ответы будут опубликованы в официальной группе Регионального оператора по обращению с ТКО в ВКонтакте (https://vk.com/ecotko29), а также на страницах газеты “Правда Севера” и ресурсах ИА “Регион29”.

Мы приглашаем журналистов, представителей СНТ, дачных кооперативов к конструктивному диалогу.

И ждем ваших вопросов!  

22 апрель 15:01 | : Экономика

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