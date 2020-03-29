«Регнум» перепутал Архангельск с Астраханью -14 миллионов пролетели мимо

На этот раз классическую ошибку совершило уважаемое агентство REGNUM в материале о долгах судостроительного завода Республики Татарстан.
Цитата: Финансовые претензии к заводу в середине января 2020 года на сумму 14 100 860,29 рубля заявило также и ОАО «Волго-Каспийский судоремонтный завод» (Архангельская область). Этот иск также пока не рассмотрен.
На самом деле упомянутый ВКСЗ находится в Астраханской области, Камызякский район, пос. Волго-Каспийский, ул. Набережная,29.
Но как обидно… 14 миллионов нам точно не помешали.