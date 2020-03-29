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Архангелогородцы не спешат искать новую работу

Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада решили выяснить, как изменилась ситуация на рынке труда в Архангельской области за прошедшую неделю. Всего с 1 по 20 апреля 2020 года в регионе было открыто более 1 098 вакансий для специалистов из разных профессиональных областей.

Число вакансий, размещенных в Архангельской области, начало плавно снижаться. Если проанализировать динамику предложений о работе за последние несколько месяцев, снижение активности работодателей на hh.ru началось со второй недели марта. Тогда рынок вакансий сократился на 6% по сравнению с первой неделей марта, однако уже с 16 марта ситуация на несколько недель выровнялась. С 13 апреля наблюдается уменьшение числа вариантов занятости для соискателей – в Архангельской области было открыто на 3% меньше вакансий, чем неделей ранее. 

За прошедшую неделю стало гораздо меньше вакансий для представителей сфер закупок (-14% к показателю за 6-12 апреля), автомобильного бизнеса (-14%), маркетинга, рекламы и PR (-13%), управления персоналом (-12%), страхования (-12%) и рабочего персонала (-10%). С другой стороны, выросла востребованность медицинских работников (+2%%), а также начинающих специалистов (+5%).

Несмотря на нестабильность и непростую экономическую ситуацию, архангелорогодцы не спешат выходить на открытый рынок труда. Рост числа активных резюме замедлился, начиная с 9 марта. За неделю с 13 апреля соискатели открыли или обновили на 2% меньше резюме в сравнении с недельным показателем от 6-12 апреля. Резкого увеличения количества резюме за неделю от кандидатов из каких-либо профессиональных областей, зафиксировано не было.

Комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы hh.ru по Северо-Западу:

“Мы наблюдаем за динамикой вакансий и резюме, начиная еще с прошлых кризисов в 2008-2009 и 2014-2015 годах. Очевидно, что текущая ситуация очень отличается от той, что была ранее. Это заметно и по поведению работодателей, и по активности соискателей. Если в предыдущие кризисные годы резко снижалось число вакансий и росло количество резюме от кандидатов из разных сфер, то сейчас мы видим явное перераспределение спроса на рынке труда со стороны компаний и осторожный интерес в отношении новых карьерных перспектив у соискателей. Иными словами, одни работодатели заморозили процессы найма и были вынуждены сокращать сотрудников, а другие напротив, все еще ищут персонал и готовы временно трудоустраивать людей, пострадавших от коронакризиса. Сами кандидаты, потерявшие работу, в текущих условиях переходят в активные отрасли, а те, у кого есть работа, держатся за рабочие места и не спешат выходить на открытый рынок труда”.

22 апрель 10:36 | : Экономика

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