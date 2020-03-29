Нюансы самоизоляции. Россияне чаще стали соглашаться на "черные" зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob отслеживает изменения рынка труда из-за коронавируса. Россияне предчувствуют сложности трудоустройства после отмены режима самоизоляции и готовятся снизить запросы: граждан, согласных на «черную» и «серую» зарплату, становится больше. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
46% россиян сегодня потенциально готовы получать заработок по «серой» схеме. Мужчин, согласных на зарплату «в конверте», больше, чем женщин: 51 и 41% соответственно. А вот меньше всего граждан, готовых мириться с неофициальным заработком, среди россиян старше 45 лет и респондентов с доходом более 80 тыс. руб. в месяц, которые напоминают, что от размера заработной платы зависит будущая пенсия, отпускные и больничные выплаты, а также суммы под расчет.
Нестабильная ситуация на рынке труда, вызванная введением режима самоизоляции по COVID-19, отразилась на отношении россиян к «серой» схеме выплат. Число согласных на заработок «в конверте» слегка выросло по отношению к прошлому году (46% сегодня и 43% в 2019 году), количество противников «серых» зарплат снизилось с 36 до 30%. До показателей посткризисного 2009 года, когда 6 из 10 россиян были готовы получать «черную» зарплату, конечно, еще далеко, но рынок труда приближается к цифрам локального кризиса 2014 года, вызванного введением санкций в связи с присоединением Крыма, тогда согласных на зарплату в конверте было 48%.