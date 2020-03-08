«Им температуру измеряют, а они строят». Депутаты АрхГорДумы проинспектировали стройки соцобъектов

Подрядчики строительства социальных объектов Архангельска заверили городских депутатов, что не останавливают работу даже во время месячника выходных, объявленного президентом.
Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Что и было сделано буквально вчера.
В рабочую группу вошли вице-спикер городской Думы Рим Калимуллин, депутаты Сергей Чанчиков и Иван Воронцов (все «Единая Россия»).
Первый адрес – здание будущего центра спортивной и художественной гимнастики в округе Варавино-Фактория. Выполняется в рамках нацпроекта «Демография» на консолидированные средства трех бюджетом: федерального, регионального и муниципального. Работы на объекты начаты в мае прошлого года и продолжаются в заданном темпе. Подрядчики подтвердили – сдача произойдет в намеченные планом сроки – к 1 сентября текущего года.
Недалеко от будущего ФОКа возводится новая школа на 860 парт и детский сад. Всё ориентировано на маленьких жителей постоянно растущего за счет жилищного строительства округа. Сдача намечена тоже на 1 сентября, но уже 2021 г. Депутат Чанчиков специально отметил, что к этому моменту станет известно, сколько детей будут рады новому садику, это позволит строить планы на будущее.
Что, все так гладко? Отнюдь. Нормальный производственный процесс осложняют проблемы, связанные с пандемией коронавируса – они уже отразились на ценах и регулярности поставок стройматериалов. К работе не допускаются строители даже с намеком на симптомы респираторных заболеваний. Часть рабочего времени занимают обязательные в эти дни измерение температуры и дезинфекция рук.
Вывод комиссии – несмотря на общую ситуацию, возведение социальных объектов в областной столице продолжается, сроки по мере сил выдерживаются. Депутаты и дальше намерены следить за их исполнением.
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