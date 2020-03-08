Экономика периода самоизоляции: чаевые стали давать чаще

В режиме карантина по коронавирусу выросла востребованность курьерской доставки. Из соображений безопасности население предпочитает поездкам на общественном транспорте услуги такси. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как часто россияне оставляют чаевые курьерам и таксистам и какова их средняя сумма. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
На вопрос, как часто они оставляют чаевые таксистам, «всегда» ответили 24% респондентов. Всегда поощряют курьеров 23%. Иногда дают на чай водителям такси 34% россиян, курьерам — 24%.
В прошлом году всегда оставлял на чай водителям 21% россиян, сотрудникам служб доставки — 18%. По сравнению же с 2016 годом число россиян, которые всегда поощряют таксистов, выросло в 2 раза: с 12 до 24%. Количество тех, кто всегда дает на чай курьерам, за 4 года выросло с 10 до 23%.
Выражать признательность курьерам и таксистам в период карантина стали чаще, однако средний размер чаевых по сравнению с прошлым годом практически не изменился: курьеру сегодня оставляют в среднем 105 руб., таксисту — 70 руб. В прошлом году было 100 и 75 руб. соответственно, а в 2016 чуть больше: 115 и 77 руб.