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Самые лучшие предложения по работе на удаленке

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг из десяти самых выгодных предложений работодателей на удаленную работу за последнюю неделю.

По данным Superjob, самую высокую зарплату предлагают Руководителю направления продаж пищевых ингредиентов и Директору регионального представительства. Подходящие специалисты смогут зарабатывать от 250 000 рублей.

Третья строчка в топе – Senior Java Backend Architect.  На этой должности работодатель предлагает от 180 000 руб.

Далее в списке, который опубликовал Superjob, идет Риелтор/Агент по недвижимости с возможностью заработка до 250 000 руб.

На пятом и шестом местах  рейтинга расположены  Консультант-программист Парус и Руководитель направления продаж IT-услуг для крупных корпоративных клиентов с зарплатой от 150 000 рублей в месяц.

Седьмое и восьмое места занимают Менеджер по работе с клиентами и Менеджер по продажам со знанием иностранного языка. Подходящие специалисты могут рассчитывать на среднюю зарплату до 200 000 рублей.

На девятом месте  - DevOps Engineer, которому работодатель предлагает оклад 160 000 – 200 000 рублей.

Замыкает рейтинг Менеджер по продажам / Менеджер по закупкам (кабельно-проводниковой и электротехнической продукции). Данный специалист может получать на удаленной работе 125 000 – 150 000 рублей в месяц.

 

16 апрель 14:23 | : Экономика

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