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Мезенский район: Отремонтирован фундамент дома на ул.Лукинская,29 в Каменке

Трехподъездный деревянный дом ну Лукинской,29 в рабочем поселке Каменка Мезенского района был запланирован в программе капремонта 2019 года, однако его пришлось перенести на 2020-й из-за отсутствия достаточных средств в «котле» капремонта по муниципальному образованию

Бригада ООО «Отделтрест» приступила к работам, как только погодные условия позволили завезти материалы. Каменка, как и в целом Мезенский район, считается труднодоступной местностью – туда не добраться, пока не встанет лед на реках. И не выбраться, -  если не успеть это сделать до снятия ледовых переправ. Наши подрядчики и куратор работ рисковали, принимая дом 13 апреля. Выезжая, по дороге из Каменки в Мезень, их машина едва не угодила в полынью.

Зная, что уехать нужно вовремя, бригада работала ударными темпами. Несмотря на недопуск в жилые помещения первого этажа для демонтажа печей, замены свай и перекрытий, было найдено техническое решение, позволившее не только не останавливать работы, но и выполнить их в полном объеме. Речь о том, что на уровне низкого цоколя в районе первого подъезда были вырыты траншеи.

Все работы подрядной организацией выполнены в сжатые сроки, с хорошим качеством и с минимальными неудобствами для собственников. В ходе приемки замечаний не выявлено. Даже строительный мусор, который зачастую остается после проведения таких работ в зимне-весенний период, тщательно убран и вывезен. Вся территория по периметру дома отсыпана корой.

В программе 2020-го года на капремонт в Мезенском районе Архангельской области запланированы еще два дома – оба в Каменке. По ул.Лесной,18а обследование было проведено в 2019 году. В настоящее время объект выставлен на торги, по результатам которых будет заключен договор с выигравшей лот подрядной организацией.

По ул.Федоркова,19 планируется проведение обследования для решения вопроса о ремонтопригодности дома.

 

16 апрель 07:47 | : Экономика

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