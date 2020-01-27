Капремонт в Архангельской области сегодня ведется на 74 объектах, на 76 - завершен

Фонд капремонта Архангельской области в полном объеме возобновил работы на объектах. Сейчас специалисты подрядных организаций трудятся на 74 многоквартирных домах Архангельской области, где выполняются 119 видов работ. Помимо строительно-монтажных работ – капремонтов крыш, фундаментов, внутридомовых инженерных систем – ведутся работы по проектированию, а также обследованию деревянных домов, входящих в региональную программу капремонта.
Строительные компании постановлением регионального правительства №164-пп от 4 апреля 2020 года внесены в список организаций, которые смогли вернуться к полноценной работе при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Это значит, что подрядчики обязаны свести контакты с жителями к минимуму и применять средства индивидуальной зашиты.
С начала года уже завершен 241 вид работ в 76 МКД, что составляет 32% выполнения программы 2020 года. По видам работ эта статистика выглядит так:
Напомним, что всего в основном перечне программы капремонта МКД в Архангельской области, реализуемой регоператором в 2020 году, включено 759 видов работ в 246 МКД на сумму 1 238,3 млн. рублей. К настоящему времени проторговано 503 вида работ (66,3%) на 396,6 млн. рублей.
Сумма договоров по завершенным 241 виду работ составила 155,3 млн. рублей. Оплачено за выполненные работы - 86,3 млн.рублей.