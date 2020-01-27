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Капремонт в Архангельской области сегодня ведется на 74 объектах, на 76 - завершен

Фонд капремонта Архангельской области в полном объеме возобновил работы на объектах. Сейчас специалисты подрядных организаций трудятся на 74 многоквартирных домах Архангельской области, где выполняются 119 видов работ. Помимо строительно-монтажных работ – капремонтов крыш, фундаментов, внутридомовых инженерных систем – ведутся работы по проектированию, а также обследованию деревянных домов, входящих в региональную программу капремонта.

Строительные компании постановлением регионального правительства №164-пп от 4 апреля 2020 года внесены в список организаций, которые смогли вернуться к полноценной работе при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Это значит, что подрядчики обязаны свести  контакты с жителями к минимуму и применять средства индивидуальной зашиты.

С начала года уже завершен 241 вид работ в 76 МКД, что составляет 32% выполнения программы 2020 года. По видам работ эта статистика выглядит так:

  • Отопление – завершено 3 из 43 (9%)
  • Крыши – завершено 17 из 58 (29%)
  • ХВС, ГВС, отопление, септики – завершено 24 из 106 (23%)
  • Фасады/утепление – завершены 6 из 14 (43%)
  • Фундаменты – завершено пока 0 из 50 (0%). Один фундамент – на ул.Менделеева,11 в Архангельске выходит на сдачу
  • Проектирование – завершено 48 из 55 (87%)
  • Обследование – завершено 82 из 131 (63%)

Напомним, что всего в основном перечне программы капремонта МКД в Архангельской области, реализуемой регоператором в 2020 году, включено 759 видов работ в 246 МКД на сумму  1 238,3 млн. рублей. К настоящему времени проторговано 503 вида работ (66,3%) на 396,6 млн. рублей.

Сумма договоров по завершенным 241 виду работ составила 155,3 млн. рублей. Оплачено за выполненные работы - 86,3 млн.рублей.

15 апрель 07:27 | : Экономика

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