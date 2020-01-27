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Архангельский активист требует расследования финансовой деятельности лидеров «бессрочки»

Известный архангельский общественник Юрий Чесноков, принимавший активное участие в движении «Поморье-не-Помойка», через свою страницу в социальной сети ВКонтакте потребовал скрупулезной и беспристрастной проверки финансовых документов.

Уважаемые жители Архангельской области! Сообщаю вам следующее - Как участник и один из основателей общественной кампании " Поморье не Помойка", член финансовой комиссии, избранной в 19-м году КС ПНП и общим собранием Архангельской Бессрочки настаиваю на точно таком же и срочном ознакомлении с подробными результатами аудита, как и ознакомившиеся с ним ранее и представители Сыктывкарской и Эжвинской «экобессрочек», Комитета защиты Вычегды и сообщества «Гражданское общество Республики Коми». Представители активистов из Архангельска и я лично несколько месяцев терпеливо и уважительно ждали окончания проверки финансовых документов предоставленных редакцией группы в vk " Поморье не Помойка" компетентному специалисту из Республики Коми. Если этого так и не произойдет, оставляю за собой, право действуя в интересах участников Коалиции "Стоп Шиес", отдельно жителей Архангельской области, всех граждан РФ добиваться правдивой информации о расходовании народных пожертвований и легитимности принятия решений послуживших причиной трат народных денег.

Судя по всему, на этот шаг его сподвиг громкий скандал, обсуждаемый сегодня как в соцсетях, так и в ряде региональных СМИ.

ИА «Эхо севера»:

«Создатели и распорядители секты «ПнП» окончательно переругались из-за дележа денег. Творится что-то страшное: суммы гигантские, а расходы непрозрачны.

Выясняется, что деньги боссами расходуются на всё что угодно: еда в коттедж, командировки иностранцам, цветные принтеры, покупка ноутбуков для особо приближённых к царям бессрочки.

При этом, деньги, предназначенные для тех, кто несёт вахту на Шиесе, растрачены. Так прямо и говорится — «растрачены».

Желающие ознакомиться с подробностями деятельности этих экомошенников могут перейти по ссылке: https://vk.com/ghest29?z=video562499492_456239017%2Fb658c59cc1e365c70f%2Fpl_post_-10564356_624704   

14 апрель 15:21 | : Экономика / Скандалы

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