Назло коронавирусу. На Севмаше в апреле заложат две подлодки

Понятно, что самоизоляция… но укрепление обороноспособности страны никто не отменял!
В Министерстве обороны РФ заявили о планах по закладки шести боевых кораблей на разных верфях страны.
В этот список вошло и главное оборонное производство Северодвинска – «Севмаш» запустит в производство две многоцелевые подводные лодки проекта 855М. А ведь собирались шить марлевые повязки…
Кроме этого, в планах военного ведомства начало строительства двух универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Крыму и двух фрегата проекта 22 350 на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге.
Наблюдатели отмечают, что в дни пандемии коронавируса наиболее стабильно чувствуют себя именно сотрудники предприятий ВПК. Как было и в Советском Союзе…