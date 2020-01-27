В Архангельске остановило работу системообразующее предприятие

Напомним, ранее Архангельский водорослевый комбинат губернаторским указом вошел в список производств, которые даже в условиях объявленного месячника самоизоляции имеют право продолжать работу.
Однако…
Генеральный директор комбината Артем Иванов: «В сложившейся ситуации водорослевый комбинат чувствует себя уверенно, но сложно. Сложно в первую очередь из-за того, что фактически у нас остановилось поступление выручки — из 13-ти наших магазинов сейчас работают только четыре. Это сложный период, но благодаря запасам мы его переживем».
В связи с вышесказанным руководство комбината заявило о приостановке производства своей продукции, как минимум, до 30 апреля и уповает на облегчение налогового бремени.
Тем же, кто подсел их крема и биодобавки, советуют обратиться в службу доставки.