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В Архангельске остановило работу системообразующее предприятие

Напомним, ранее Архангельский водорослевый комбинат губернаторским указом вошел в список производств, которые даже в условиях объявленного месячника самоизоляции имеют право продолжать работу.

Однако…

Генеральный директор комбината Артем Иванов: «В сложившейся ситуации водорослевый комбинат чувствует себя уверенно, но сложно. Сложно в первую очередь из-за того, что фактически у нас остановилось поступление выручки — из 13-ти наших магазинов сейчас работают только четыре. Это сложный период, но благодаря запасам мы его переживем».

В связи с вышесказанным руководство комбината заявило о приостановке производства своей продукции, как минимум, до 30 апреля и уповает на облегчение налогового бремени.

Тем же, кто подсел их крема и биодобавки, советуют обратиться в службу доставки.

14 апрель 11:02 | : Экономика

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