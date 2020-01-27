Олег Черненко: "Нельзя все время закручивать гайки". Жизнь в режиме самоизоляции

Заместитель председателя Архангельской городской Думы Олег Черненко, считает, что жители столицы области все чаще нарушают режим самоизоляции из-за необходимости выживать в новых экономических условиях:
Пока ситуация с коронавирусом в Архангельской области такова, что основную угрозу распространения опасной инфекции представляют люди, прибывшие из-за границы и других российских регионов с неблагополучной эпидситуацией. Сегодня заболевшие вовремя изолированы, очаг инфекции, судя по статистике, под контролем. Полиция исправно проверяет качество самоизоляции отправленных на двухнедельный карантин «путешественников».
Однако если население города вначале дотошно соблюдало предписанный режим, показывая отличные результаты – 4 балла по индексу самоизоляции от «Яндекса» (когда все сидят дома), то сегодняшние данные третьей недели самоизоляции говорят о достаточно большом количестве людей, покинувших свое жилище. Видимо, кушать хочется всем, а главное, чтобы было на что кушать.
Мне кажется, что при таких условиях необходимо дать послабления в некоторых областях, от которых зависит буквально выживание многих людей. Иначе наш экономически "депрессивный" регион и вовсе ждет крах. Пора разрешить в штатном режиме возобновить работу малому и среднему бизнесу (конечно, с соблюдением всех мер безопасности для людей), которому просто нечем платить зарплату работникам в период простоя. Отсутствие режима ЧС, а значит, и каких-либо положенных финансовых гарантий делает принятые региональной властью меры непопулярными среди данной категории работников. При этом штрафы за нарушение карантинных мероприятий гигантские - до 500 тысяч рублей, а послабления минимальные - в основном, отсрочки платежей...
Конечно, по-прежнему необходимо осуществлять жесткий контроль за контактным кругом уже заболевших людей и изоляцией больных. И особенно - отправлять на 2-недельный карантин всех приезжающих (даже из любых других регионов) в Поморье граждан. Тогда и жизнь вернётся в нормальное русло, и угроз для здоровья северян практически не останется.