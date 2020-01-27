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Тут вам не Фолкленды. В Виноградовском р-не Архангельской области власть бесплатно раздает картофель

Как сообщают сегодня властные СМИ, в Виноградовском районе Поморья началась бесплатная раздача картофеля.

Причем по всем правилам карантинных мер – сельчане должны стоять в очереди на дистанции полтора метра друг от друга и не толпится.

Норма выдачи строгая – одна сетка (5-8 кг) картофеля в руки под запись. Судя по всему, районные социальные службы подсчитали, что именно такое количество «второго хлеба» даст шанс населению продержатся до снятия карантинных мер. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса не уточняется…

В сопроводительной информациии Виноградовский район почему-то сравнивается с аргентинским Фолклендами по площади и плотности населения. Видимо, на эту территорию тоже претендует Великобритания.

Для заинтересовавшихся сообщаем график раздач:

13 апреля
- деревня Нижнее Чажестрово у  столовой «На Баме» с 10 до 11 часов
- поселок Пянда у магазина «Виктория» ИП Денисов В.П. с 11:30 до 13:00 часов

14 апреля
- поселок Березник , «Кирпичный» у магазина «Елена» с 10:00 до 11:00 часов
- рыночная площадь поселка Березник с 11:20 до 12:40 часов
- поселок Первомайский у магазина «Лес и Дом» с 13:00 до 14:00 часов

15 апреля
- поселок Шидрово у магазина «Волна» с 10:00 до 11:00 часов
- поселок Важский, у магазина «Меркурий» ИП Денисов В.П. с 11:30 до 12:30часов

17 апреля
- поселок Березник , «Кирпичный» у магазина «Елена» с 10:00 до 11:00 часов
- рыночная площадь поселка Березник с 11:20 до 12:40 часов
- поселок Первомайский у магазина «Лес и Дом» с 13:00 до 14:00 часов.

 

13 апрель 08:30 | : Экономика / Скандалы

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