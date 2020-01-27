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«ЭкоИнтегратор» прислушался к мнению жителей Бревенника

Накануне на Бревеннике установили 25 контейнеров, еще 10 емкостей под ТКО появятся на улицах поселка в самое ближайшее время. 


10 апреля по улицам поселка прошел первый мусоровоз - этого события жители Бревенника ждали с января. Традиционно отходы здесь складировали в “помойницы”, опустошали которые специализированные организации. Вывозили ТКО до 1 января 2020 года на несанкционированную свалку.


Отсутствие лицензированного объекта размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), то есть полигона, долгое время и было главной причиной того, что на островах не был налажен вывоз ТКО.


- Вот нам дали точки буквально недавно,- рассказал Сергей Сычев, генеральный директор ООО “ЭкоПрофи”.- Уборку твердых коммунальных отходов у нас будет производить организация "Мегаполис". У нас с ним договор уже заключен.


На ближайшие 11 месяцев ТКО от домов островитян поедут на ПВН, однако в перспективе, как заявил Анатолий Назаров, генеральный директор Регионального оператора, будут внесены изменения в Территориальную схему.


- По действующей Территориальной схеме - вы знаете - что здесь должна быть установлена инсинераторная установка,- добавил Анатолий Назаров.- Однако мы видим настрой жителей и экологов, а потому специалисты компании прорабатывают и иные варианты утилизации ТКО на островах.


Бревенник стал первой островной территорией Архангельска, где Региональный оператор наладил вывоз ТКО. Следом будет налажен вывоз на островах Кего и Хабарка, там уже появились контейнеры и зарезервирован спецтранспорт. Так на Кего установлено 50 контейнеров, а на Хабарке 4 “бункера”. Мусоровозы на этих территориях поедут в ближайшее время.


А пока жителей острова Бревенник просят пользоваться контейнерами и отказаться от так называемых помойниц: скоро их вычистят и заколотят.


12 апрель 11:49 | : Экономика

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