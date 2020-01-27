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Вирус научит. Российская молодежь оценила перспективы профессии врача

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил отношение россиян к профессии врача. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России из 323 населенных пунктов страны.

56% россиян считают, что быть врачом престижно. Примечательно, что более молодая аудитория чаще говорит о престижности профессии врача: 66% респондентов младше 24 лет, в то время как среди россиян старше 45 лет — только 53%. В 2010 году аналогичной точки зрения придерживались 63% респондентов. Отрицательно на вопрос о престиже профессии ответили 18% респондентов. 10 лет назад это мнение разделяли 14%.

Среди чувств, которые респонденты испытывают к врачам, россияне чаще всего называли уважение (63%) и благодарность (54%). В аналогичном опросе 2013 года об этих чувствах говорили 49% и 34% соответственно. За 7 лет в отношении врачей стало гораздо меньше недоверия: 9% против 22% в 2013 году.

О престиже профессии врача SuperJob также узнал мнение самих медработников. В опросе приняли участие 500 врачей из 118 населенных пунктов России.

64% докторов считают свою профессию престижной. В 2010 году это мнение разделяли 67% врачей. При этом каждый четвертый сегодня считает, что профессия не престижна — 10 лет назад об этом говорил лишь каждый пятый.

На вопрос о том, хотели бы врачи, чтобы их дети продолжили профессиональную династию, утвердительно ответили 30% респондентов — столько же, сколько и в аналогичном опросе 2012 года. О том, что ребенок уже выбрал его профессию, сообщили 12% врачей. В 2012 году таких было 8%.

11 апрель 07:58 | : Экономика

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