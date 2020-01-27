Хроники архангельского капремонта: Программа 2020 года выполнена на 32%

Работы по программе капитального ремонта МКД 2020 года не останавливаются – на сегодня подрядными организациями Фонда капремонта Архангельской области завершены и приняты комиссиями 240 видов работ из 759, это - 32% от плана 2020 года. Из 246 многоквартирных домов работы выполнены по 74.
В Новодвинске приняты работы по двум домам прошлого периода – это крыша на ул.Димитрова,5 и теплоснабжение по ул.Ворошилова,25/1.
В Архангельске у ООО «Конструктор» приняты работы по капремонту системы теплоснабжения в пятиэтажном доме на ул.Воронина, 25/1. Монтаж инженерной системы велся без замены розливов – их поменяли пару лет назад, по программе капремонта была произведена только замена стояков и трубы на лестничных клетках.
В очень короткие сроки – с 10.03 по 08.04.2020 г. подрядная организация ООО «Константа» провела ремонт крыши многоквартирного дома в поселке Березник Виноградовского района на ул. П. Виноградова, д 178,а. «Несмотря на дополнительные работы, ребята выполнили ремонт на 30 дней раньше по договору. Крыша выполнена качественно, жители в восторге», - говорит куратор объекта, инженер отдела контроля Дарья Дроздова.
В Котласе подрядной организацией ООО «Идеалстрой» сданы комиссии работы по капремонту внутридомовой системы электроснабжения на ул. Маяковского,18. По словам нашего инженера отдела контроля Вадима Кичакова, все сделано, как обычно у этой организации - быстро и без замечаний. Поменяны вводно-распределительные устройства, силовые кабельные линии, линии освещения. В доме появились новые этажные щиты (на заводе их выполнили под заказ на этот дом, т.к ниша не стандартная), новые светильники в подвале, в подъездах и на чердаке, сделан новый контур заземления.
В настоящее время ведутся 88 видов работ в 49 многоквартирных домах Архангельской области, из них:
10 МКД в Архангельске, 6 МКД в Котласе, 13 МКД в Северодвинске, по 3 МКД в Коряжме и Верхнетоемском районе, 4 МКД в Вельском районе, по 2 МКД в Мирном и Вилегодском районе, , по 1 МКД в работе в Новодвинске, Виноградовском, Мезенском, Плесецком, Приморском и Устьянском районах.
Так, работы по капитальному ремонту фундамента по ул.Севстрой,52 в Архангельске подрядной организацией ООО «Гера» уже выполнены на половину – прошла промежуточная приемка, в ходе которой приняты два ряда венцов по периметру дома, а также сваи по периметру и частично внутри здания. Отметим, что работа на этом объекте идет без задержек во многом благодаря тому, что администрация МО предоставила маневренный жилфонд для всех собственников, проживающих на первом этаже. Это позволило в сжатые сроки и с хорошим качеством произвести работы по замене свай, находящихся под полами жилых помещений, и сделать новые полы. Это достаточно редкий случай, когда ремонт фундамента проходит в оговоренные сроки и не зависит от возможности/невозможности собственников предоставить доступ в квартиры.
Также в Архангельске ведутся работы по капремонту фундамента на ул.Адмирала Макарова, 4/1. Здесь работает ООО «Дельта-строй». Жителей первого этажа беспокоить не пришлось – дом достаточно высокий, полы для замены свай вскрывать не нужно. А вот основания двух печей, которые уходят под дом, вызывают опасения – плановый отдел Фонда сейчас решает вопрос по допработам – их демонтажу.
Продолжаются работы по капремонту внутридомовых инженерных сетей холодного водоснабжения и водоотведения на ул.50 лет Октября в Новодвинске. По оценке нашего куратора Алексея Тышова, объем работ выполнен на 50%, осталось произвести замену выпусков канализации. Практически закончена замена стояков системы теплоснабжения на ул. Ломоносова,2, на Ломоносова,3 эти же работы еще ведутся.
На ул.Абрамова,21 в Архангельске, где ООО «АС-Групп» ведет капремонт кровли, прошла промежуточная приемка: здесь выполнены практически все работы, за исключением отделки вентшахт и установки снегозадержателей. С 1 мая подрядчик приступит к ремонту печных труб – пока на фото на фоне новой крыши они смотрятся как «из другого мира».
На ул.Клепача,1 в Архангельске ООО «Монолит-СТ» завершил работы по капремонту крыши. По словам инженера отдела контроля Вячеслава Окулова, сделано все, предусмотренное сметой. Однако потребовалось провести работы по ремонту карнизных плит – по ним будет заключено дополнительное соглашение.
В Северодвинске на ул.Ленина, 34/42 ООО «КСТ» продолжаются работы по капремонту фасада и подвальных помещений. В конце марта была проведена промежуточная приемка скрытых работ, а также установлены окна в подъездах.
На ул.Макаренко, 22 подрядной организацией ООО «РТ-Строй» на 65% завершены работы по капремонту фасада – здесь делается утепление фасадными плитами «Термолэнд». В настоящее время идут работы на подъездном фасаде, плюс остался монтаж панелей первого этажа по периметру дома и обшивка цоколя. Срок окончания работ – 6 июня.
Монтажниками ООО «ЩЛЗ» полностью завершены все работы по замене лифтового оборудования в 4 домах Архангельска – на пр.Московский, 41/1 и 43/1, на ул.Чкалова, 20 и ул.Школьной, 84/2. По Чкалова, 20 управляющей компанией направлена заявка в Ростехнадзор для освидетельствования и ввода лифтов в эксплуатацию. Ситуация же по остальным трем домам остается до конца не ясной – монтажники после приемки лифтов комиссией 25 марта и объявления карантинных мероприятий уехали из Архангельска. Комиссией выдан ряд замечаний: по домам на Московском – по освещению в машинных помещениях, по Школьной – выровнять пороги кабин на этажах и вывезти строительный мусор. Однако Москва сейчас закрыта – устранение замечаний откладывается до тех пор, пока не будут сняты карантинные мероприятия.
В двух домах Новодвинска – на Двинской, 45/1 и Южной, 17 – монтажные работы идут с опережением графика, в конце месяца подрядчик обещает предъявить комиссии все 8 лифтов.