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Фонд капремонта не проводит личные приемы граждан, но...

Непростая эпидемиологическая обстановка внесла определенные коррективы в работу многих организаций. Это коснулось и нас.

Фонд капремонта Архангельской области продолжает работать с обращениями граждан. Несмотря на то, что личного приема, к которому многие из вас привыкли, в настоящее время нет, все ваши обращения, заявления, запросы можно подавать любыми доступными вам способами:

  • по телефону «горячей линии» 88182 457121,
  • через сервис «подать обращение» на нашем сайте www.fond29.ru,
  • по почте 163002, г.Архангельск, ул.Урицкого, д.1 оф.402.

Наши сотрудники обрабатывают все обращения и отвечают на них в установленные законом сроки. Как только будет принято решение о возобновлении личного приема, информация об этом появится на сайте Фонда и в наших соцсетях.

Обращаем внимание, что ежемесячные начисления взносов за капремонт продолжаются, их необходимо оплачивать, поскольку от финансовой дисциплины собственников напрямую зависит устойчивость программы капитального ремонта МКД. Подрядные организации Фонда продолжают работу на объектах.

Вместе с тем, согласно Постановления Правительства России от 2 апреля 2020 года № 424, «приостановлено до 1 января 2021 года взыскание неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт (пункт 5 постановления Правительства России от 2 апреля 2020 года № 424)».

(на фото: директор Фонда капремонта Архангельской области Александр Бараев)

09 апрель 16:08 | : Экономика

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