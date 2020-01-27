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Экономист Захаров: Смерть малого бизнеса близка, как никогда

Основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров рассказал в эфире программы «Сигналы точного времени» на Радио Россия о последствиях режима самоизоляции для рынка труда.

По его словам, уже сейчас ситуация близкая к критической.

«Если мы сейчас прекратим режим изоляции и начнем работать с группами риска, то половина безработных найдет работу достаточно быстро, а вторая половина будет искать продолжительное время. Если эти меры затянутся, и мы уйдем на майские праздники или вообще до конца июня, то 20–25 млн у нас окажется без работы. Данный прогноз озвучивается регулярно. Малый бизнес к концу апреля умрет на 80%», – считает Захаров.

Подобные последствия он связывает с тем, что принятые меры ошибочны с точки зрения экономики.

«У всех, кто самоизолировался и до этого не имел опыта удаленной работы, есть шансы оказаться без работы на неопределенный период. Вне зависимости от профессии. Существует несколько точек зрения относительно той самой изоляции, которая происходит сейчас. Лично я придерживаюсь мнения, что это – тотальная ошибка. Меры, которые предпринимаются, не подготовлены и совершенно не просчитаны экономически», – подчеркнул основатель SuperJob.

Он также обратил внимание на значительны рост вакансий об удаленной работе.

«На SuperJob количество выросло в 3 раза, но ничего не изменилось с точки зрения структуры профессий. Просто те люди, которые работали в офисах, теперь могут попробовать работать удаленно. И они пробуют, так как их принудительно отправили работать удаленно», – рассказал Захаров.

Ранее SuperJob выделил 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Компания также запустила сервис, с помощью которого работодатели могут бесплатно размещать вакансии об удаленной работе на SuperJob.

Напомним, что буквально вчера три молодых предпринимателя обратились к ВРИО губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому с конкретными предложениями по спасению малого и среднего бизнеса в регионе.

09 апрель 07:49 | : Экономика

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