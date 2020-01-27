Александр Фролов: Архангельский бизнес получит отсрочку по арендным платежам

Председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания Александр Фролов заявил, что принятые в регионе первоочередные меры по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Архангельской области в условиях распространения коронавирусной инфекции дадут серьезный эффект.
– Все предпринимательское сообщество, особенно малый и средний бизнес региона очень ждал адекватных мер поддержки для выхода из сложившейся ситуации, – отметил председатель комитета областного Собрания по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Александр Фролов. – Правительством области принят действительно серьезный перечень мер, включающий в себя вопросы коммунальных платежей, различных налоговых льгот. Но надо понимать, что не все зависит от федерального и регионального правительства. Существуют вопросы, которые необходимо решать на уровне муниципалитетов. Ведь налоги на имущество, на землю, единый налог на вмененный доход, арендная плата за землю – это все в компетенции органов местного самоуправления, и правительством области предусмотрено обращение к муниципалитетам. В это тяжелое время мы должны объединить усилия всех заинтересованных сторон для сохранения бизнеса в нашем регионе.
Среди важных мер поддержки – отсрочка по арендным платежам для организаций и предпринимателей, работающих в отраслях экономики, наиболее пострадавших от ограничительных мероприятий.
– Отсрочка по арендным платежам особенно важна для малого и среднего бизнеса. Ведь предприниматели не могут заниматься своей деятельностью и несут прямые расходы, а они достаточно серьезные. Очень важно, что правительством прописан и механизм компенсации арендодателям: это и освобождение от коммунальных платежей, налога на имущество организаций и физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю. Если органы власти предусмотрят такие меры поддержки, то арендодатели коммерческой недвижимости пойдут навстречу и сократят или обнулят арендную плату на то время, пока бизнес не работает, – прокомментировал председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике областного Собрания Александр Фролов.
Арендаторы могут быть полностью освобожден от арендной платы на период действия в регионе режима повышенной готовности, а после его прекращения до 1 октября 2020 года будут платить только 50%. При этом не будут применены неустойки, пени и штрафы, предусмотренные договорами аренды. Размер платежей может быть снижен по соглашению сторон. При этом тем арендодателям кто это сделал для малого и среднего бизнеса, региональные и муниципальные власти могут предоставить отсрочку по уплате ряда налогов и арендной платы за землю.
Среди мер, которые предлагается разработать в регионе ближайшее время: введение льгот по налогу на имущество площадью до 100 кв. м; финансовая поддержка предприятий общественного транспорта; помощь медицинским организациям. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, это первый шаг, направленный на поддержку экономики Поморья. Мониторинг ситуации ведется ежедневно и правительство готово в оперативном порядке внедрять дополнительные механизмы помощи бизнесу.
Напомним, депутаты областного Собрания уже предложили снизить с 6% до 4% ставку налога при применении упрощенной системы налогообложения с 1 января 2021 года. Александр Цыбульский поручил проработать вопрос о снижении ставки уже в этом году. Он отметил, что введение налоговых льгот не столь критично для региона, как перспектива потери целого ряда субъектов предпринимательства и, как следствие, существенное ухудшение ситуации на рынке труда. Кроме того Александр Цыбульский в ближайшее время намерен обсудить комплекс перспективных мер, направленных на привлечение в регион дополнительных инвестиций.