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ОНФ в Архангельской области: Жителям станции Бачуриха надоело лазить под вагонами

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились в администрацию Няндомского района с просьбой обустроить безопасный и удобный переход через железнодорожные пути на станции Бурачиха. В настоящее время жители этого населенного пункта, разделенного железной дорогой, вынуждены пролезать под стоящими на путях поездами для того, чтобы попасть на другую сторону села. Со своей проблемой люди обратились на прямую линию с президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным.

По словам сельчан, специализированного перехода для пешеходов нет много лет. Между тем станция Бурачиха является пропускным пунктом для пассажирских и грузовых железнодорожных составов, которые останавливаются здесь на продолжительное время. Людям, которым в это время нужно попасть на другую сторону села, приходится буквально проползать под вагонами.

«Конечно, администрация района должна обустроить железнодорожный переход. Проблемы у жителей возникают даже с похоронами, когда траурный ритуал нужно совершить в другой части населенного пункта. Кроме того, прохождения составов приходится ждать как участковому врачу, так и специалистам различных служб. Люди вынуждены рисковать жизнью, маневрируя между вагонами. Возможно, к данной проблеме должно подключиться и руководство отделения Северной железной дороги», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов.

Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле решение этого вопроса.

 

08 апрель 10:57 | : Экономика / Скандалы

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