Жизнь заставила. В Архангельске открываются дополнительные группы в детсадах

Связано это с дополнениями, внесенными в указ о предотвращении пандемии коронавируса в регионе – расширен список предприятий, не останавливающих работу в объявленный президентом месячник выходных дней.
Напомним, что первоначально дежурные группы были созданы в 35 детских садах города. В течение прошлой недели - из-за снижения потребности - их количество было сокращено до 20.
Теперь же в столице региона функционирует 57 дежурных групп в 54 детсадах. Где принимают детей с условием, что оба их родителей вызваны на работу с соответствующей справкой от организации.
Впрочем, из личного общения с заведующими городских дошкольных учреждений редакции известно, что дежурные группы в основном посещают дети медицинских работников и полицейских