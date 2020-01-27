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Жизнь заставила. В Архангельске открываются дополнительные группы в детсадах

Связано это с дополнениями, внесенными в указ о предотвращении пандемии коронавируса в регионе – расширен список предприятий, не останавливающих работу в объявленный президентом месячник выходных дней.

Напомним, что первоначально дежурные группы были созданы в 35 детских садах города. В течение прошлой недели - из-за снижения потребности - их количество было сокращено до 20.

Теперь же в столице региона функционирует 57 дежурных групп в 54 детсадах. Где принимают детей с условием, что оба их родителей вызваны на работу с соответствующей справкой от организации.

Впрочем, из личного общения с заведующими городских дошкольных учреждений редакции известно, что дежурные группы в основном посещают дети медицинских работников и полицейских

07 апрель 13:05 | : Экономика

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