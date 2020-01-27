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Официантов просят не беспокоить. Рынок труда в период коронавируса

С начала пандемии вируса COVID-19 в России кадровые агентства отмечают серьезные изменения на рынке труда.

Так, спрос на официантов упал… в 10 раз, причем и после окончания эпидемиологической паники наблюдатели предрекают отечественному общепиту не самые легкие времена.

Также в провале оказались такие профессии как повар, охранник, администратор, уборщик, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер. Все это напрямую связано с объявленными президентом карантинными мерами.

Зато заметно выросла ценность представителей славной армии курьеров, а также личных водителей.  Проще говоря, директора фирм боятся (бздят) личных контактов с кем бы то ни было.

07 апрель 08:18 | : Экономика

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