Официантов просят не беспокоить. Рынок труда в период коронавируса

С начала пандемии вируса COVID-19 в России кадровые агентства отмечают серьезные изменения на рынке труда.
Так, спрос на официантов упал… в 10 раз, причем и после окончания эпидемиологической паники наблюдатели предрекают отечественному общепиту не самые легкие времена.
Также в провале оказались такие профессии как повар, охранник, администратор, уборщик, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер. Все это напрямую связано с объявленными президентом карантинными мерами.
Зато заметно выросла ценность представителей славной армии курьеров, а также личных водителей. Проще говоря, директора фирм боятся (бздят) личных контактов с кем бы то ни было.