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Пока все отдыхают, "ЭкоИнтегратор" занмается жизнеобеспечением

С 30 марта по 3 апреля ввиду внеплановые выходных Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области продолжит работу, как предприятие коммунальной сферы, ведущее непрерывную деятельность. Несмотря на нерабочую неделю и принятие мер по противодействию распространения инфекции COVID - 19, вывоз ТКО и его обработка на объектах коммунальной инфраструктуры приостанавливаться не будет.

Однако с целью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции в центральном офисе Регионального оператора и его обособленных подразделениях в районах Архангельской области временно ограничен личный прием граждан. Вход в здание на период карантинной неделе будет запрещен.

В усиленном режиме будет работать “горячая линия” Регионального оператора по обращению с ТКО. По телефону + 7 (8182) 63-70-02 жители региона смогут проконсультироваться по всем вопросам, связанным с вывозом ТКО. Кроме того, северяне смогут, как и прежде, обратиться к Региональному оператору через популярные мессенджеры (Viber, WhatsApp, Telegram) по номеру +79657347004 - обращаем внимание, что в мессенджерах принимаются только письменные и фото- сообщения.

Отправить жалобу или заявление в адрес Регионального оператора по обращению с ТКО можно будет и через он-лайн систему “ГИС ЖКХ”, а также через официальный сайт Компании www.eco-tko.ru, нажав кнопку “Сообщить о нарушениях в сфере обращения с ТКО”.

Представители юридических лиц и предпринимательского сообщества могут проконсультироваться по телефону +7(8182)63-70-05, а также подать заявку на заключение договора, скачав необходимые шаблоны документов на сайте www.eco-tko.ru (раздел “Потребителям”) и отправив электронное письмо на адрес dogovor@eco-tko.ru.

30 март 12:48 | : Экономика

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