Хайп – это по-вашему. Почему соцсети возбудили новые архангельские мусоровозы?

Сегодня страна живёт в особом режиме. У кого-то карантин под наблюдением медицины и полиции, у кого-то самоизоляция (проверка на гражданскую сознательность), где-то близко введение чрезвычайного положения.
Кто-то в дни вынужденного затишья занялся самообразование, кто-то давно откладываемым ремонтом, кто-то воспитанием детей (без рукоприкладства).
Ну, а те, кому всё неймётся, продолжают изгаляться в соцсетях на «горячие» темы.
Одна из свеженьких: в Архангельске замечена колонна новых мусоровозов. Вроде бы радоваться надо, больше мусоровозов – меньше отходов во дворах. Какое там… позитив сегодня не конвертируется. Как и в теме коронавируса, все пишут о количестве скончавшихся, и очень мало о количестве вылечившихся.
В чем смысл самой реформы утилизации ТКО? Всё просто – гражданин платит деньги, а за это ему быстро и качественно вывозят мусор. В социальных сетях жалуются – не видим изменений. Так вот они – мусоровозы, прибыли наконец, радуйтесь! Опять не получается, сплошная тревога…
Но ведь это здорово, если кто-то из перевозчиков отходов смог позволить себе обновить автопарк спецмашин! Вместо старых, ржавых, похожих на помойное ведро. Если за ними появятся такие же новые пластиковые контейнеры под отходы, Архангельск сделает шаг к тому, чтобы стать европейским городом не только в географическом плане.
Появившийся с начала текущего года региональный оператор по работе с отходами за три прошедших месяца уже получил, какие только возможно, обвинения и упрёки. На деле же «ЭкоИнтегратор» больше занимается координацией и управлением действиями перевозчиков, которые увозят и утилизируют мусор. У большинства используемая в работе техника устарела, без её замены наши дворы не станут чище.
Неважно, кто убирает город, главное – как он это делает. Судят по результату.
Если за новыми мусоровозами появятся такие же новые евроконтейнеры, тогда станет понятно, на что пошёл новый тариф, которым многие недовольны. Лишь бы новость о новых мусоровозах в Архангельске не оказалось очередной «уткой», официального сообщения об их прибытии пока не поступало.
Но шум в соцсетях уже стоит. Не спугнуть бы…