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Административный директор в Архангельске - "мажордом" на 86 000

По данным агентства поиска высокооплачиваемой работы Superjob, административный директор в Архангельске в среднем получает 86 000 рублей, когда его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 135 000 рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге  – 124 000 рублей в месяц.

В Вологде аналогичные специалисты получают в среднем 84 000 рублей, в Сыктывкаре 90 000 рублей и в Петрозаводске -  88 000 рублей в месяц.

По сравнению с анализом данной специальности в августе 2019 г. размер средней заработной платы данного специалиста остался без изменений.

Первостепенные обязанности административного директора:

Ведение отпускного графика. Табельный учет. Контроль рабочей дисциплины в компании. Непосредственное доведение до рядовых сотрудников распоряжений руководства фирмы. Контроль за своевременным исполнением подведмственными трудящимися распоряжений руководителя. Налаживание контактов с партнерами, контрагентами, государственными структурами. Истребование у них документации, участие в обсуждении, решении вопросов, не требующих обязательного присутствия вышестоящих руководителей корпорации. Организация массовых корпоративных мероприятий для трудящихся в компании. Контроль за обеспечением сохранности собственности организации-работодателя. Воплощение в жизнь мер, способствующих предотвращению и устранению служебных конфликтов внутри компании. Организация уборки служебных, производственных помещений, прилежащей территории. Обеспечение сотрудников фирмы необходимыми для деятельности офисными, производственными принадлежностями, техникой, оборудованием и проч. Проведение первичного инструктажа с вновь принятыми работниками - по технике безопасности, противопожарным предписаниям, охране труда. Оценка вклада трудящихся в развитие корпорации, принятие ответственных решений о поощрении сотрудников. Участие в решении вопросов по нарушению трудовой дисциплины, вынесение на рассмотрение вышестоящего руководства предложений о дисциплинарном взыскании.  

30 март 07:56 | : Экономика

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