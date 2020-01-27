Там, где двор без луж: Старт продаж паркинга в ЖК «Биография»

20 марта открываются продажи машино-мест в паркинге ЖК «Биография». Покупателей ждет специальная скидка в 20%*.
В жилом комплексе бизнес-класса «Биография», который возводится на пр. Троицкий (напротив магазина «Волна») оборудован подземный паркинг с доступом в него на лифте. Он рассчитан на 36 машино-мест, включая одиночные и блоки на 2-4 автомобиля. Стоимость начинается от 580 тыс. рублей.
- В современном городе личный паркинг – это забота, как о себе, так и о своём автомобиле. Владельцы парковочных мест получают важные преимущества: машина всегда находится рядом; гарантия безопасности и сохранности автомобиля; экономия времени и сил на поиск свободной парковки, чистку и прогрев машины, - отмечает генеральный директор холдинга «Аквилон Инвест» Алексей Попков.
Эксперты в сфере недвижимости отмечают устойчивую тенденцию: с каждым годом все больше покупателей квартир в современных жилых комплексах обращает внимание не только на общий уровень комфорта в доме, но и на инфраструктуру, в том числе и на решение «парковочного вопроса». Если сопоставить все дополнительные расходы, которые несет автовладелец при хранении машины на улице (расход топлива на прогрев, повышенный износ двигателя при «холодном пуске», значительные затраты времени на постоянную очистку от снега, возможность повреждения кузова от действия хулиганов и нежелание страховых компаний возмещать ущерб в адекватном размере), то приобретение гаража становится не просто инвестиционно-привлекательным делом, но и реально экономит средства. Поскольку машиноместо в паркинге по законодательству является объектом недвижимости, то его можно приобрести и в ипотеку.
Малоэтажный ЖК «Биография» возводится холдингом «Аквилон Инвест» в центре Архангельска, в районе с развитой транспортной и социальной инфраструктурой. В шаговой доступности — две средние школы, четыре детсада, 1-я городская больница и медицинский центр им. Семашко, стадион «Труд», остановки общественного транспорта и магазины. Комплекс спроектирован известным архангельским архитектором Геннадием Калиненковым. По его словам, внешний облик здания создавался с учетом соседства с памятниками архитектуры так, чтобы вписать его в контекст одновременно исторической и современной городской среды. При этом учитывались функциональность планировочных решений, актуальность и привлекательность отделки фасадов и их детализация. ЖК «Биография» строится по энергоэффективной и экологичной технологии «Теплая керамика», оборудуется современными инженерными системами: автоматическим тепловым пунктом, коллекторной разводкой сетей отопления без стояков с установкой счетчиков поквартирного учета тепла. Двухтарифные электросчетчики, датчики движения и светодиодное освещение в местах общего пользования обеспечивают существенную экономию коммунальных платежей. В здании монтируется улучшенная система вентиляции с климатическими клапанами в квартирах, система пожарной сигнализации и видеонаблюдения, бесшумные лифты без машинного отделения. Во дворе планируется размещение всех необходимых элементов благоустройства: детская игровая и спортивная площадки с антитравматическим покрытием, зона street workout с уличными тренажерами, площадки для отдыха взрослых. Территория оборудуется дренажной системой «Двор без луж», современным энергоэффективным освещением и видеонаблюдением.
В настоящее время на стройплощадке ЖК «Биография» ведется кирпичная кладка стен 3-го этажа. Сдача здания в эксплуатацию планируется в 3-м квартале 2022 года.
*Сроки проведения акции с 20.03.2020 по 30.04.2020. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, размере скидок, сроках, месте и порядке их получения вы можете узнать по тел. (8182) 65-00-08. Стоимость от 580 тыс.руб. рассчитана от площади паркинга 13.25 кв.м., при максимальной скидке 20%, при 100% оплате и единовременной покупки квартиры+паркинг. Предложение ограничено количеством паркингов. Застройщик ООО «АРХГОРСТРОЙ». Многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: Архангельская обл., г.Архангельск, Октябрьский территориальный округ, пр.Троицкий, 137, (кадастровый номер земельного участка №29:22:040722:8). С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.